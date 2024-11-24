Почти 20 метров над землей: в Одессе бойцы ГСЧС спасли детей, застрявших на аттракционе. Фото и видео

В воскресенье, 24 ноября, в Одессе произошло чрезвычайное происшествие. Там сотрудники ГСЧС спасли детей, которые при отключении света застряли на аттракционе.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что совместно с сотрудниками парка аттракционов спасатели сняли с высоты 18 метров 4 детей.

"Спасатели, используя страхование с помощью веревки, спустили детей по аварийной лестнице. С детьми работали психологи ГСЧС. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В частности стало известно, по какому графику будут отключать свет в Киеве и области, на Днепропетровщине и Одесщине.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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