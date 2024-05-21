Почти 2 тысячи человек в день посетили выставку 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

18 мая Украина отмечала Международный день музеев – праздник, призванный подчеркнуть важность культурного наследия, национальной памяти и истории. В тот день выставка "Голоса" в мультимедийном пространстве Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова завоевала потрясающий рекорд – всего за день ее посетили почти 2 тысячи человек.

Андрей Палатный, линейный продюсер выставки и театральный куратор GOGOLFEST, проводящий кураторские экскурсии по выставке, отметил, что в День музеев одна из таких экскурсий стала самой большой по количеству зрителей с начала работы экспозиции с 22 февраля 2024 года.

"В Международный день музеев выставку "Голоса" посетили люди всех возрастов – от детей до пожилых. Во время экскурсий мы сосредоточились на общении. Некоторые посетители не сдерживали слез... Люди уделяли много внимания артефактам и чемоданам на стене, прослушивали живые истории о войне на планшетах, почти каждый второй снимал экспозицию на телефон", – поделился Андрей.

Выставка "Голоса" пройдет в Музее истории города Киева до 29 мая 2024 года. Это живое пространство с артобъектами, стремящимися раскрыть глубину и силу историй украинцев о войне. Выставка построена так, чтобы провести посетителя сквозь тьму к свету.

Ключевым элементом является триптих инсталляций, раскрывающих тему потери дома и вопрос "Что такое дом? Где он? Чем или кем он является?

– "Город" представляет заброшенные, пустые здания, символизирующие украинские города, разрушенные войной;

– "Столб разрушенной жизни" – инсталляция, состоящая из реальных предметов и артефактов войны, принадлежащих конкретным людям;

– "Стена из фигур „Мирные"" изображает людей с чемоданами на спинах, которые символизируют тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

В двух инсталляциях встроены чемоданы с планшетами, на которых можно прослушать настоящие истории людей – свидетелей войны, собранные Музеем "Голоса Мирных". Это часть более 100 тысяч историй, которые уже есть в Музее. Вы найдете их по ссылке.

Посетить выставку "Голоса" можно бесплатно по адресу: Киев, Богдана Хмельницкого, 7. Каждую субботу в 15:00 на выставке проводятся кураторские экскурсии.