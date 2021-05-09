Почему Сталин "отменил" 9 мая в СССР: историк назвал причину

Вождь СССР Иосиф Сталин в 1947 году отменил праздник 9 мая из-за того, что посчитал ненужным и невыгодным гордиться Днем Победы.

Об этом рассказал историк, вице-президент российской Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский в интервью изданию "Лента.ру".

"Он (Сталин, – ред.) решил, что, если гордиться Днем Победы, это потянет за собой целый ряд мер. … Сталин говорил, что пора перестать носить ордена, полученные за боевые заслуги, и начать гордиться орденами, которые получены за трудовые заслуги. То есть вот для этого и было отменено празднование Дня Победы", – отметил историк.

По словам Залесского, именно восстановление разгромленной страны в тот момент стояло на повестке дня, в то время как на прославление Победы и ветеранов попросту не было денег.

"Поэтому победой гордиться было нельзя. Это можно было делать только на международной арене. Там мы всегда гордились, мы всегда упоминали о Великой Победе в документах, направленных на аудиторию вне страны. Тут мы гордились, потому что это было политически выгодно. А внутри страны это было невыгодно", – отметил историк.

Залесский добавил, что в послевоенное время в хозяйственном аппарате мест для военных не оказалось, поскольку "они привыкли фронтами командовать", а в мирное время "только мешали". Армия была сокращена с 11 миллионов человек до 5 миллионов, "но и эту численность не тянула страна".

"Поэтому такая политика действительно была. Она проводилась не с бухты-барахты. И отмена выходного в День Победы произошла именно в этом ключе. Потому что, если гордиться победой и не заботиться об инвалидах войны, вопросы появятся даже у самого верного ученика Ленина и Сталина", – объяснил историк.

Как писал ранее OBOZREVATEL, по одной из версий, Сталин отменил празднование Дня Победы, так как считал послевоенную популярность маршала Жукова прямой угрозой своему посту. 9 мая стал вновь праздничным и выходным днем уже при Брежневе, в 1965 году.