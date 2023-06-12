Почему собаки на самом деле едят траву и стоит ли беспокоиться из-за этого

Многие хозяева замечают, что их собаки регулярно едят траву и это заставляет их задуматься о здоровье любимцев. Однако такое поведение привычно для домашних собак.

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Ученые из Йеллоустонского национального парка провели исследование и выявили несколько теорий, почему на самом деле собаки так любят перекусывать травой. Из результатов исследования следует, что это не всегда связано с самолечением.

Одна из теорий касается физиологических потребностей собак. Растительные вещества содержатся в 74% экскрементов волков. Это позволяет предположить, что такое поведение, возможно, унаследовано с самого появления собачьего рода. Считается, что пес ест траву, когда у него болит желудок, вызывая рвоту - частично это правда. В ходе исследования 12 собак, ежедневно питавшихся травой, обнаружили, что собаки рвали только после того, как съели обычную пищу.

Другая теория показывает, что домашние питомцы потребляют траву, чтобы компенсировать недостаток питательных веществ грубыми кормами и вызвать диарею. Однако для большинства этих теорий научных доказательств практически нет. Например, в исследовании 12 собак, упомянутом выше, все они были пролечены от глистов и раньше не испытывали проблем с пищеварением. Однако все 12 с удовольствием ели траву (709 раз).

Все же есть веская причина запретить своему любимцу лакомиться травой. Химикаты, которыми обрабатывают газон, часто остаются на нем в течение 48 часов, а такая трава может вызвать рак мочевого пузыря как у собак, так и у их хозяев. Поэтому следует забирать собаку и все ее вещи как можно дальше от окропленных растений до полного высыхания. Даже привычные для нас орегано и лавровый лист могут вызвать плохое самочувствие у собаки. В большинстве случаев не стоит волноваться, если ваш пес время от времени лакомится свежей травкой, при условии, что она не обработана ядовитыми веществами. Однако, если есть серьезная рвота или диарея, следует обратиться к ветеринару.

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