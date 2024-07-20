Московская империя хорошо усвоила на генетическом уровне: любая проигранная ею война приводит к смене власти, причем часто с печальными последствиями для власти старой.

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1582 рік. Московія програє Лівонську війну, цар Іван ІV Жахливий здався Речі Посполитій на умовах Ям-Запольського миру. Через 2 роки його пригостили чайком Бєльськой і Годунов. Династія молодшої гілки Рюриковичів на московському престолі припинилася.

Поразка в Лівонській війні призвела до Смутного часу і стала причиною падіння нової династії Годунових, яка так і не закріпилася на троні. В кремлі сіли нові царі з династії Романових-Кобил.

Програна Семирічна війна спричинила зміну на російському престолі Романових на німців з Готторпської династії.

Програна війна з Наполеоном Бонапартом коштувала життя імператору Павлу І – спрацювала знаменита табакерка.

Ганебна поразка у Східній війні (московська пропаганда називає її Кримською) призвела до самогубства царя Миколи І та скасування кріпосного права в російській імперії.

Ганебна поразка у війні з Японією призвела до революції 1905 року та падіння абсолютної монархії.

Ще більш ганебна поразка у вже виграній Першій світовій війні мала наслідком більшовицький переворот та фізичне винищення Готторпської династії на російському престолі.

Нинішній московський царьок історії, звісно, не знає зовсім. Але він ВІДЧУВАЄ, чим закінчиться поразка у війні з Україною, у яку він здуру вліз. Як правильно кажуть: Київ створив російську імперію – Київ її поховає. Тому ні на який справжній мир хвв, доки буде живий, не піде. Він лише передишки прагне.