Почему нельзя ставить веник за дверью: суть старого суеверия

Веник – сакральный предмет, которым одновременно наводят порядок в помещении, и которым норовит воспользоваться нечистая сила. Именно поэтому к его хранению всегда относились в народе очень придирчиво, и детей с детства учили, как правильно ставить веник. Прежде всего, его не полагалось ставить за дверью на входе в любое помещение.

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OBOZREVATEL разбирался по сути этого древнего суеверия. Итак, почему веник за дверью – это плохо?

Веник, который может мести не только мусор, но и управлять потоками энергии, в состоянии покоя способен блокировать ее движение. Следовательно, размещенный за дверью, он не даст положительным потокам извне попасть в помещение.

Однако именно таким образом лучше ставить веник, если вы ждете неприятных гостей или плохих новостей. В таком случае он будет служить оберегом.

Также хорошо подмести в доме после того, как нежелательный посетитель уйдет. Это выгонит все его отрицательные следы. После этого веник нужно поставить на его обычное место.

Кстати, не стоит хранить веник в туалете или ванной. Так он привлечет проблемы со здоровьем. Если же поставить его в гостиной, он будет провоцировать ссоры, конфликты и беспричинные скандалы.

Лучшим местом хранения предмета считается кухня. Ставить веник при этом нужно на ручку, чтобы он смотрел рабочим концом вверх.

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