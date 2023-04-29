Прошёл один год и шестьдесят три дня войны. Глядя на свежие карты ISW я, честно говоря, никаких серьёзных изменений за пошедшие сутки не обнаружил. А это значит, что их, скорее всего, и нету…

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Россияне (28 апреля – Ред.) опять запустили против Украины 23 ракеты. 21 из них были сбиты украинским ПВО. Но в две не сбили и одна из них попала в жилой дом в Умани. На сейчас известно о 23 погибших, четверо (уточнение – погибло 5 детей – Ред.) из которых дети.

Как это делается? Где-то далеко от войны, в глубоком тылу, в полной безопасности влетает российский самолёт и не долетев до линии фронта (страшно: а вдруг собьют?) выстреливает ракетой по украинским городам.

Лётчику глубоко безразлично, по каким целям он стреляет: какие цели заданы в программе у ракеты, в те цели она и попадёт. Лётчик думает: мое дело маленькое – взлетел, выстрелил, вернулся на аэродром. Никаких проблем: дело понятное, несложное, платят хорошо, чего бы и не слетать?

Ну попал в жилой дом. Ну убил детей. Подумаешь, делов-то: война есть война. А как хорошо на войне быть таким лётчиком: никакого риска, ты не видишь эти трупы, все трагедии до тебя доходят максимум в виде видеоролика или фото. И если специально не стараться, то можно и этого не видеть. И даже не узнать, что сегодня ты убил 23 человека, включая 4 (5 – Ред.) детей.

Утром встал, сделал зарядку, позавтракал, отвёл дочку в школу. Поцеловал ее напоследок. Папа, а ты сейчас куда поедешь? Да я вот тебя сейчас провожу и поеду на работу. У меня сегодня большой вылет. Ты будешь с врагами биться? Да, доченька. Чтобы ты могла спокойно ходить в школу. Спасибо папа за то, что ты нас защищаешь…

И папа полетел. Герой. Красивая "птица" на фуражке. Форма цвета navy, военная аристократия – бомбардировочная авиация. Трусливые твари, убивающие детей в промежутке между завтраком и обедом.

Я думаю, что всех таких "героев" нужно после войны привезти на место преступления и познакомить их с родственниками убитых детей. Пусть они расскажут, как они "защищали мирное небо России"…. После этого дать высказаться родственникам.

Знающие люди говорят, что в администрации Байдена есть яйцеголовые умники, которые все время раскладывают мировой пасьянс и глубокомысленно рассуждают о том, что ни в коем случае нельзя перейти ту грань эскалации, после которой конфликт вступит в неконтролируемую фазу и тогда может разразиться какой-то ужас-ужас. А сейчас, типа ужас, конечно, но не уже-ужас.

И я своим скудным умишком никак не могу понять, почему эти бомбардировщики нельзя сбивать? Почему не дать Украине ракеты, которые их достанут? Почему начнётся ужас-ужас? Как он будет выглядеть? Чем он страшнее нынешнего? Почему убитые украинские дети – это хорошая плата за ненаступление ужаса-ужаса?

Заметьте: я не предлагаю бомбить российские города. Я не предлагаю нападать на российские военные заводы. Хоть я признаю, что Украина имеет на это полное право. Я предлагаю лишь сбивать самолёты, стреляющие по украинским городам. Всего лишь это. Что тут запредельного? Какова аргументация против этого?

Почему с точки зрения этих американских умников стрелять в солдата, стреляющего в тебя – это ок, стрелять в танк, стреляющий в тебя – тоже ок, даже в вертолёт – нормально, а вот в такой самолёт – шалишь, это перебор, это уже недопустимая эскалация…

Причём в самолёт, который крутится недалеко от линии фронта, тоже можно стрелять, и это нормально. А вот в самолёт, который стреляет издалека – нельзя… Кто-нибудь может мне объяснить эту абракадабру? Что там в головах у этих умников происходит? Их нельзя как-то встряхнуть и сунуть им под нос ватку с нашатырём?

Сегодня Пригожин опять блистал в коротком, но ярком ролике, в котором он начал было рассказывать про снарядный голод, а потом, вдруг, заявил, что ЧВК "Вагнер" скоро прекратит своё существование. И смысл его выступления был такой, что поскольку снарядов нет, то их тут всех скоро поубивают и на этом все закончится.

Я мало что могу добавить к этому его описанию ситуации.

Я правда не знаю: кого он расстроил своим сообщением? Разве кому-то стало жалко ЧВК "Вагнер" в целом и господина Пригожина – в частности? Сдаётся мне, что не так много есть на Земле людей, которым дороги эти две сущности нашего бытия. В любом случае, горюющих по ним будет в разы меньше убитых ими людей. А это вернейший признак того, что они задержались сверх всякой меры на этом свете. Жареные сковородки чертей уже соскучились по их языкам…

И еще важно написать о том, что Резников сегодня сообщил: украинская армия полностью готова к наступлению. Подтвердив, тем самым, слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и командующего объединенными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи о том, что практически все запланированные поставки вооружений для Украины уже сделаны.

А в конце я хочу сказать, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!