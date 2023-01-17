Почему нельзя праздновать день рождения раньше: во что верили в древности

Каждый из нас, наверное, слышал в жизни фразу: "У тебя завтра день рождения, потому пока не поздравляю". Согласно распространенному суеверию, это плохо. Некоторые переносят вечеринку с друзьями на выходные после своего праздника, даже если дата выпадает на понедельник. Но почему нельзя поздравлять с днем рождения заранее?

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OBOZREVATEL изучил народные традиции на этот счет, чтобы разобраться. Оказалось, с этим связаны верования в души покойных родственников. В народе считается, что поздравить именинника приходят не только родные и друзья, но и те близкие, которых уже нет на свете.

При этом заранее явиться они не могут, потому что приходят под конкретную дату. Так что, маленькое празднование дня рождения вечером, даже если вы просто съедите в одиночестве любимое пирожное, станет для них признаком вашего гостеприимства и за него они подарят вам свою благосклонность и защиту и будут содействовать вам во всех делах. Если вы отметите дату слишком рано, души могут обидеться, что их не подождали, и не так тщательно будут оберегать вас весь следующий год.

Еще одно поверье предупреждает об опасности раннего празднования дня рождения. Это суеверие базируется на том, что в праздник душа именинника очищается от накопившегося вокруг нее негатива за прошлый год. Таким образом, из-за раннего празднования "обнулить" его не получится и все, что вы собрали на энергетическом уровне, останется с вами. Это может провоцировать болезни и опасные ситуации.

Также негативное влияние переноса дня рождения в народе объясняют тем, что с момента раннего поздравления и до самого празднования может многое случиться. Поэтому торопиться не стоит. Пусть лучше праздничные пожелания прозвучат не лично, но вовремя и ничто не помешает им быть услышанными на всех уровнях.

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