В мене є друзі зі Львівщини та Прикарпаття.

Розповідають, що доволі довго зберігали толерантність до переселенців чоловічої статі призовного віку зі сходу і півдня України.

Але вже несила - поки бички ховаються та пересиджують біля західних кордонів та Карпатах - кладовища Львівщини наповнюються могилами з прапорами , синів та чоловіків.

- Хай йдуть захищають свої міста, чого тут сидять ?!

Сьогоднішній черговий випадок з Самбірського ТЦК ( не виправдовую дії воєнкомів) - тому доказ, буває що стриматись важко.

Видео дня

Цей "потерпілий" намагався незаконно перетнути кордон з Польщею, його затримали та передали в руки воєнкомів. Що там відбулось, що воєнкоми вдались до таких дій, але щось мені підказує, що цей "переселенець" їх за&бав.

Згодом, все взнаєм за результатами розслідування.

Судячи з внутрішніх чатів мого ЖК - в ухилянтів чітко налагоджена мережа попереджень.

Не буду зараз піддавати все це моральній оцінці, просто думаю про хлопців і чоловіків які вже майже два роки, без ротацій, в холод і спеку, стоять на захисті країни, і які вже закінчуються.

Але навіть за таких обставин я б не довірила своє життя та захист Країни таким "потерпілим".

Війна закінчитьс , повернуться залишки тих, хто на власних плечах витягнув цю війну - як вони будуть співіснувати?

Вони що - будуть мати однакові права?

Впевнена, що це явище не масове, в нас повно хлопців східняків відважно захищають Україну, хтось допомагає волонтерством, хтось активно донатить, зі всіх кого я знаю - ніхто не ховається.

А таке явище є в любій країні, просто десь є закон, який виконують всі - а в нас "демократія", яка трактується по-своєму.