Помните, начиная с 2019-го года я писала ряд статей о том, что в ОРДЛО окупационно-коллаборантские власти проводили "перепись населения"?

О проведении "переписи" в 2019-м году в ОРДЛО заявили пафосно, и снова, как и с "референдумом-2014", устроили информационное шоу.

Все понимали, что юридической ценности эта "перепись" не несет и правовой нагрузки не имеет. Так, сотрясение воздуха. Но, для чего?

Основной темой "переписи" было создать имидж полноводным "республикам", показав их миру, как многонаселенные территории.

"Перепись" делалась исключительно с информационной целью:

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— давления на Украину в планах признания ОРДЛО "автономией с особым статусом", так как "посмотрите, сколько у нас тут живет людей"

-или шантажа Украины "уйдем в России" вот со столько-то людьми.

Но, как бы не стучали "народы Донбасса" в пустой барабан, все равно получается не гул, а бздюк.

Сама "перепись" прошла с вопиющими нарушениями, ну, как впрочем, и "референдум", то есть было видно, что над законностью не заморачиваются от слова вообще, как и над ее видимостью.

В ОРДЛО всем было настолько наплевать на то, что они делают, что особо не напрягались создавать видимость законности и открытости, ведь все знали результат: не важно, как считают, важно, что объявят после "счета".

В ОРДЛО, как и на России, исключительно ручное управление всем, от экономики, до подсчета голосов. Поэтому здесь всегда "128% за".

Думаю, что все же хотели пафосности при объявлении результатов, так как картинку напряжения все время держали в СМИ, в том числе и в мирных частях Украины.

Из-за того, что СМИ и информационный шум о "переписи" были направлены именно на Украину и шли единой волной из РФ и ОРДЛО, я и сделала выводы о том, что это информационный шантаж, не более.

А потом как-то пропагандисты резко затихли. И даже обижались, когда им напоминали о том. Что пора бы выложить пересчет баранов ОРДЛынского стада.

Оглашение результатов переносили и переносили. Видимо, ОРДЛынокопытные плохо считались или не понимали цифр.

На самом деле, все оказалось для оккупанто-бандюганов хуже хужеего. Если показать то, что насчитали, это минус 65% населения.

За годы оккупации многие умерли из-за отсутствия цивилизованных условия жизни и медицины, ведь в ОРДЛО остались одни вчерашние троечники, купившие дипломы в Ростове с лучшим в мире советским образованием. Фронтовые потери, как без них, это в новостях в ОРДЛО никого не убивают, а на самом деле "груз 200" идет в города стабильным потоком.

И катастрофическая миграция, в основном это и переселенцы, и трудовые мигранты, старающиеся покинуть "маленькие угольные швейцарии".

Из ОРДЛО рванули даже вчерашние "рыфырындумоходильщики", то есть сами строители "республик".

Картинка в цифрах и фактах, оказалась печальной повестью. Нет, можно, конечно нарисовать прирост поголовья и даже увеличение населения на 128%, но… "тебе с таким лицом денег точно никто не даст". Не решились!

И вот "перепись" обрела вторую жизнь. ОРДЛО начали "продавать" РФ под соусом "Донбасс больше и населённее, чем 12 регионов РФ". Это делается перед выборами в РФ, где уже заявлено, что голосовать будут и жители ОРДЛО с российским паспортом.

"Республики" заявили о 3 662 512 жителях (это на двоих, если что). Думаю, что это и могут быть те данные "переписи" за 2019 год.

Н-да, не густо в ОРДЛынском стаде. На 2014-й год Луганская и Донецкая область в совокупности давало около 8 миллионов человек. То есть каждая из "республик" за 7 лет войны потеряла более 65% состава населения.

Чем же привлекательны "густонаселенные республики" для РФ?

Теперь это не только ценный лохторат Путина с телевизором в голове и ненавистью на сердце, это еще и более 3 миллионов избирателей, которых можно запросто "посчитать" на выборах России.

Донбасс навсегда потерял здравомыслящее, работоспособное население. Теперь там или пенсия, или многорожающие от 15 до 30-ти, выживающие за счет "детских".

И вот эти самые 3 с хвостиком "продают" Путину, как, извините, козу на ярмарке. Открывают ей рот, показывают, не гнилые ли зубы, показывают справку, с размытой датой и печатью, выданную местным фельдшером, что у товара нет вшей, глистов и сифилиса. И приговаривают, мол, ничего, что дама потрепанная, зато молока дает еще ого-го.

ОРДЛО по сути, это сейчас черная кошка в черной комнате, которую впаривают то нам, то используют в российских ролевых играх. Все знают, что кошка есть, но никто ее не видит. Главное, чтобы все же, это была кошка, а не кот, так как запах загулявшего и пометившего территорию кота, отмыть будет трудно.

"Народ Донбасса" сейчас для Путина ценный товар. И они там это понимают. Торгуются по полной.

Торгуются, выпячивая остатки утраченной гордости, мол, купи мужик, не пожалеешь.

Торгуются не понимая, что такими доверчивыми и покладистыми, как ОРДЛынские товарищи, можно играть в разные ролевые игры, и как щитом прикрыться, и в заложниках подержать, и пристрелиить на камеру, для красивой картинки "рашаТВ".

Или вот, гордо, повертев на ОРДЛынском суку малые народности Севера РФ, сказать им –фи, пацаны, как вам мало, а вот мы "Донбасс порожняк не гонит".

Не знаю, как кому, а мне нравится.

Но, я бы дальше пошла. Вот да, печальные факты про 12 малонаселенных округов РФ. Прямо жалко Тыву, Калмыкию, Адыгею, Магадан, Чукотский и Ненецкий округа. Там население тоже слегка сократилось благодаря ОРДЛынии, ведь именно их этих округов РФ и ехали "туристы" в теплый Донбасс, где и оседали, перевозя семьи.

Буряты и другие тувинцы, особо в ОРДЛО и не прятались.

Раздавали интервью, как им хорошо на теплом цивилизованном Донбассе, столько лет "угнетаемом хунтой", так, что здесь и школы модернизированные, и дома теплые, и лифты, и вода и ванные.

И вот, что я подумала. Это же вопиющая несправедливость, товарищи. Нужно спасать Тыву и других нанайцев. Поэтому, раз уже жители ОРДЛО будут голосовать на выборах в РФ, то может их переселить в эти самые 12 малонаселенных регионов РФ, тем самым поддержав местного детопроизводителя.

А нам можно оставить вот, как есть, чистые улицы, степи с ковылями, Луганск с его серой неухоженностью и Донецк, потерявший блеск. Мы их оботрем, поухаживаем, может, что и получится.

Поэтому, господа пропагандисты, будущее Тывы и Адыгеи, чукчей и нанайцев зависит от вас. Ну, если уже "назад в СССР", то следовать инструкциям до последнего донбасянина!

То есть теплушки, комсомольские стройки, ударное переселение, помощь народам крейнего и не очень Севера родимой России-матушки.

И чтобы вот лозунги, плакаты красивые. Комсомолка с открытой, налитой молоком грудью, прижимающая крайнюю малую народность Севера и комсомолец, чтобы с отбойным молотком и тувинкой в яранге, и такая горящая в сердце надпись: "Народы Донбасса, поможем возродить малые народности 12 малонаселенных регионов России", "вагины и сперматозоиды Донбасса порожняк не гонят".

И обязательно, чтобы на фоне этих плакатов Ваенга пела "по тундре, по широкой дороге", в рясе и пионерском галстуке!

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