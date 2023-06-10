Москва проигрывала практически все войны, в которых ее не поддерживали Европа и мир. Крымская, Японская, Польская, Афганская. Все идет к тому, что будет проиграна Украинская. В Первой мировой Кремль даже умудрился проиграть проигравшим ее. А вот то, чего вы, может быть, не знали. "Отечественная" война 1812 года.

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Московські історики подають усе так, наче її було виграно сам на сам з Наполеоном. Це не зовсім так. По-перше такої війни не було. Вона була складовою Великої війни з Наполеоном, що велася у всій Європі. По-друге...

Англійці надали росії 1100 тонн пороху. Це майже 500 тис. гарматних пострілів. Під час Бородінської битви російська артилерія випустила від 20 до 60 тисяч снарядів. Тобто англійського пороху вистачило б на 9-10 Бородинських битв.

Англійці надали росії 1000 тонн свинцю. Російська армія стріляла кулями, відлитими з британського свинцю, іншого не було. У 1812-1814 роках Москва отримала 225 тисяч рушниць (кожна друга на озброєнні її армії), причому 125 тисяч – безкоштовно.

Англія фактично сплатила військову кампанію Росії.

У 1812-1814 роках Англія надала Росії субсидії на загальну суму 165 млн рублів, що з лихвою покрило її військові витрати, які склали 157 млн рублів. Зауважимо, що мільйон рублів тоді й зараз – це велика різниця.

Ну і далі "па мєлачам": британське сукно і британські військові спеціалісти, британські воєнні карти і британські барабани. Отой барабан, що біля Кутузова на малюнку, карта на тому барабані, як і сукно, з якого пошито його мундир, ймовірно, англійські.

Англія ще й списала москві величезну "голландську" позику у 87 млн гульденів.

І нарешті не головне, але цікаве. "Отєчєствєнной" у 1812 році війну називали не тому, що в ній брав участь увесь народ, а тому, що на відміну від інших війн з Наполеоном, що її вела російська імперія, ця проходила не за кордоном, а "в отєчєствє". Ото і все...

Ні не все. Війни росії з Наполеоном і до 1812 року, і після також оплачувалися Британією, і вельми щедро. Участь одного російського солдата у тих війнах коштувала британському бюджету 80 рублів. Для порівняння: кілограм осетрини коштував 1 рубль.