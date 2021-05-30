Почему людям не нравится их голос: 10 неожиданных фактов о человеческом теле
Можно читать энциклопедии, но всегда найдется что-то новое и поразительное. К примеру, мало кто знает, что при чихании все функции организма останавливаются, включая сердце.
Пользователи развлекательного сервиса Reddit собрали самые интересные и малоизвестные факты о человеческом теле, пишет "Дивогляд". Издание приводит 10 из них.
- Мозг регулирует, насколько крепки мышцы
Если бы мышцы ног сокращались на полную силу, они бы раздавили бедренную кость. Именно поэтому в чрезвычайных ситуациях люди из-за влияния адреналина могут, например, поднимать автомобили. Наше тело наделено большой силой, но это может быть вредным, поэтому мозг контролирует ее.
- Людям не нравится, как звучит их голос в записи, поскольку в нем нет низкой частоты, которую они привыкли слышать
Во время говорения человек слышит свой голос, когда он поднимается вверх и возвращается к уху. Он также проходит через череп, и такой механизм передает низкие частоты лучше, чем воздух.
А в записи в голосе есть лишь воздушный звук. Это приводит к диссонансу между тем, как человек представляет себе свой голос и тем, какой он на самом деле. Поэтому голос человека практически всегда выше, чем он полагает.
- На человеческом теле волос примерно столько же, сколько и у шимпанзе
Просто у людей они короче и тоньше.
- Глаза имеют отдельную иммунную систему
Поэтому в некоторых случаях иммунная система организма может посчитать глаза инородным телом и ослепить человека.
- Мозг человека в среднем составляет около 2% веса тела
Но потребляет 20% всех калорий.
- Люди – биолюминесцентны
Люди светятся в темноте, но этот свет в тысячу раз слабее, чем способны уловить наши глаза.
- Рвота может уменьшить боль при мигрени, но приводит к обезвоживанию
Обезвоживание, в свою очередь, может вызвать мигрень. Получается замкнутый круг.
- Человеческий геном на 8% состоит из вирусных ДНК
Дело в том, что миллионы лет назад разные последовательности генов вирусов застряли в ДНК человека и с тех пор постоянно копируются. Большинство из них сейчас не функционируют, но некоторые все еще работают и фактически кодируют полезные белки. Это значит, что вирусы иногда могут быть полезным источником мутации в ходе эволюции. Как известно, коронавирус уже тоже научился встраиваться в человеческую ДНК.
- Как пахнет сердце
Кардиологический анестезиолог рассказал, что сердце, по его мнению, пахнет, как грибы.
- Тела людей, которые поколениями живут в "экстремальных" условиях, адаптируются
Люди, которые живут на высотах, как правило, имеют большие легкие и другой состав крови. А у представителей народа Баджо (Малайзия, Индонезия, Филиппины), которые живут на воде и много ныряют, селезенка на 50% больше для хранения большего количества крови.
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