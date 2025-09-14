Почему коты не реагируют на зов: объясняет эксперт

Многие люди считают своего кота одним из самых близких компаньонов, часто чувствуя, что понимают, что их любимец пытается сказать. Однако очевидно, что наши коты не всегда могут любить нас так сильно, как мы их.

Как оказалось, кошки часто любят проводить время в одиночестве, то ли прячась в своем любимом убежище, то ли глядя в окно и игнорируя все и кого-либо в комнате с ними. Но пытались ли вы когда-нибудь обращаться к своему коту в такие моменты, ожидая, что он вас заметит, но он не шевелился? Эксперт по котам Джексон Гэлекси поделился причиной, почему это случается, пишет Express.

По его словам, в Токийском университете было проведено исследование, которое рассматривало именно этот вопрос. Но вот что интересно, только 10% этих котов, которые распознавали человеческий голос, отвечали на зов, например, пытались пошевелить хвостом, мяукать или иным образом взаимодействовать.

Коты знали, что их зовут, поскольку демонстрировали признаки слухового поведения, такие как дерганье ушами и оглядывание вокруг.

Но, несмотря на то, что кошки слышали свои имена, исследование показало, что они быстро теряли интерес к этому звуку и просто продолжали заниматься своим делом. Также исследование показало, что кошки проявляли больше интереса, когда их звал собственный хозяин, а не голос незнакомца.

Несмотря на четкие признаки того, что коты распознали, когда их звали, они не двигались и не подходили туда, откуда их звали, поэтому есть большая вероятность, что они просто игнорируют вас, когда вы зовете их по имени.

