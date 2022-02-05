1 февраля 2022 года россияне ждали с нетерпением. Выглядывали в окно и календарь, скрипели часами, заглядывали, не застыл ли механизм и крутятся ли там внутри часов временные колесики, толкающие время вперед. Нервничали. Ходили взад и вперед по коммунальным квартирам. Тихо, шепотом, оглядываясь, уточняли у соседей - все ли идет по плану, нет ли сообщений в прессе о переносе 1 февраля и все ли готовы к этой дате. Потом еще больше нервничали. Ведь и соседи ждали 1 февраля 2022 года, а значит, значит, нужно успеть первым!

Что же так ждали россияне? Поясню!

С 1 февраля 2022 года каждый житель России получил право на безвозмездное пользование земельным участком площадью до 1 га в Арктике.

А, как вам? В очередь, москвичи и питерцы, воронежцы и самарцы, ростовчане и псковяне и даже нижненовгородцы с омчанами!

Блат! Номерки на руке! Драки в очереди! И дикая, дикая зависть всего мира. Прямо чувствую, как грызут ногти от зависти европейцы, натовцы и другие нищеброды!

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Ну, кто еще не понял, я шучу, утрирую и насмехаюсь. Да, со всем цинизмом к данной ситуации, хотя любую землю, куда пхнется нога русского, мне жалко.

А вообще, ситуация с "арктическим гектаром" очень интересная.

Программа "Арктический гектар" начала действовать на РФ с 1 августа 2021 года, но первые полгода земля предоставлялась только жителям арктических районов страны, что ставило в неравные условия жителей Москвы и Питера, мечтающих осваивать гектар в Арктике.

И вот правительство уравняло всех россиян в правах, и арктических гектар стал доступен всем.

Смело вперед, оформлять землю, разбивать грядки, сажать помидорчики, огурчики, репу и брюкву.

Россияне смогут бесплатно пользоваться землей на севере пять лет. После этого ее можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет. При этом на участке разрешат построить дом, организовать хозяйство или запустить бизнес, в том числе туристический. Правда, там нет света, газа, дорог, но это неважно для любителя арктических пейзажей и выращивания арктической репы.

К сожалению, география "Арктического гектара" будет не столь обширна, как у "Дальневосточного" - прямо печаль-беда- (на России и такая программа есть- Дальневосточный гектар). Россияне смогут выбрать участок в Мурманской области, в Ненецком или Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде районов Архангельской области, Красноярского края, республик Коми и Карелия. Чукотка и арктические районы Якутии в программу не войдут, так как их земли уже задействованы в "Дальневосточном гектаре".

Заявка может быть подана одним человеком или коллективно (до десяти человек). Земля может быть выделена добровольным переселенцам-соотечественникам, проживающим за границей или на Донбассе (ОРДЛыния, как же вам повезло). То есть жители ОРДЛО и Крыма, имеющие российские паспорта, смело могут переселяться в Арктические гектары. И если правительство не получит ожидаемого результата, как это уже было с "Дальневосточным гектаром", переселенцев на пустующие земли могут переселить принудительно.

"Арктический гектар" не первое безумное и бесполезное творение Путина.

О проекте "Дальневосточный гектар", который должен был решить проблему оттока людей с Дальнего Востока — за последние 25 лет регион покинуло почти 2 млн жителей - на России говорить не любят.

Ведь из предполагаемых 30 млн человек желающих получить гектары тайги и переселится из города под ели привлекла лишь 73 000.

Закон о "Дальневосточном гектаре" на РФ был принят в 2016 году для освоения более 170 млн га, как предполагалось, не столько за счет россиян, как за счет беженцев из Украины. С июня 2016 года он давал право выбора гектара исключительно жителям Дальневосточного федерального округа, а с февраля 2017 года — для всех россиян и даже тех, кто получил гражданство по упрощенной системе (ОРДЛО).

"Дальневосточный гектар" вызвал ряд протестов в Якутии, так как коренные жители боялись, что гектарщики отрежут им доступ к природным ресурсам региона. Но, так как проект потерпел неудачу, Якутия успокоилась. Никому ее богатства не были нужны.

После запуска проекта на Дальнем Востоке к нему присоединились Костромской в 2017 году, Ленинградский и Вологодский в 2018-м — и заявили о бесплатной раздаче неиспользованной земли семьям (гражданам России) на таких же условиях. С августа 2019 года к программе присоединились Бурятия и Забайкальский край.

Что интересно, эти программы стартовали после того, как на РФ заговорили о том, что все эти земли Путин отдал Китаю в безвозмездное и долгосрочное пользование.

Интересно, знают ли в Китае о том, что земли, на которые они положили глаз, массово раздаются россиянами и могут возникнуть правовые имущественные споры? Думаю, что нет!

Во время визита в Китай в 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал документ, по которому часть острова Большой Уссурийский, а также весь остров Тарабаров, переданы Китаю и КНР получит 337 квадратных километров экс-российской территории.

Передача островов — это были пробные камешки в омут социума. И Путин не ошибся, несколько возмущенных и массовое одобрямс. Сегодня мы наблюдаем полную аннексию Дальнего Востока Китаем.

Возврат своих территорий китайцы начали давно, как только поняли, кто такой мистер Пу: мерзкий, жадный русофоб, ненавидящий все русское.

Возврат своих исторических земель Китай начал медленно, с использования "мягкой силы", поскольку там заранее просчитали, что внешне крепкий режим Путина может рухнуть в один день под влиянием совсем внезапных обстоятельств — например, война, которую Путин в отношении Украины и постсоветских стран планировал уже давно.

Возврат исторических земель очень важен для Китая во всех смыслах: геополитика, экономика, история.

Дэн Сяопин: "Во второй половине XIX века царская Россия вынудила правителей Цинской династии Китая заключить целый ряд неравноправных договоров. Таким образом, царская Россия захватила в общей сложности свыше полутора миллионов кв. км китайской территории".

Долгое время с молчаливого разрешения Кремля Китай в нарушение Айгуньского и Пекинского договоров в одностороннем порядке укреплял свой берег Амура и возвел около 600 километров новой дамбы, что постепенно привело к изменению фарватера реки.

Согласно указанным договорам Китая с Россией государственная граница устанавливается по фарватеру Амура. Изменив фарватер в свою пользу Китай тихо пошел дальше и 15 октября 2004 в Пекине Путин подписал "Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части", где говорилось о добровольной передаче Китаю острова Тарабаров, части Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае и острова Большой в Читинской области.

Стратег!

Все эти острова имели стратегическое значение для РФ: на Большом Уссурийском был размещен большой укрепрайон и погранзастава, а над Тарабаровым проходила траектория взлетов военных самолетов 11-й армии ВВС и ПВО. Кроме того, на этих островах были дачи хабаровчан, сенокосные угодья, погранзастава, происходил забор питьевой воды для части региона.

Все это Путин пустил "под нож", а хабаровчанам предложил поиграть в "Дальневосточный гектар".

Кстати, все эти годы эСССРия и РФ все карты, атласы, научные, учебные и школьные учебники в Китае продолжают издаваться с описанием "временно оставленных Китаем" территорий, на которых Хабаровск, Владивосток, Находка, Амурская область, Бурятия и Сахалин обозначаются китайскими названиями, то есть Китай осознанно указывает на незаконную оккупацию РФ этих земель и оставляет за собой право на их возврат.

В Концепции национальной безопасности РФ, действовавшей с 2000 по 2009 год, было (основное слово "было" указано): "Угрозы национальной безопасности и интересам Российской Федерации в пограничной сфере обусловлены экономической, демографической и культурно-религиозной экспансией сопредельных государств на российскую территорию".

Потом концепцию нацбезопасности РФ пересмотрели и из нее исчезли слова об экспансии.

На протяжении двух десятилетий идет активная и большей частью противозаконная вырубка китайскими мануфактурщиками лесов в Забайкальском крае, в Приморье, в Иркутской области. Например, в Приморье ежегодно нелегально вырубается до 1,5 млн кубометров древесины, а в Амурской области под рубки отдано более половины регионального лесного фонда.

Китай принял закон, запрещающий закупку в России обработанных лесоматериалов. Покупается только необработанный лес.

Согласно постановлению Госсовета КНР "О мерах по дальнейшей стабилизации проблемы занятости и распределения трудовых ресурсов", основные усилия КНР должны быть направлены на расширение экспорта рабочей силы из Северо-Восточного Китая в малозаселенные сельскохозяйственные районы России, прилегающие к государственной границе, при этом важное значение уделяется аренде земли и созданию компактных мест по проживанию граждан Китая с установлением государственной символики КНР.

В рамках "Дальневосточного гектара" право на гектар получили в основном китайцы, имеющие гражданство РФ, да и Забайкальского края, активно предоставляют в аренду на 49 лет сотни и тысячи гектаров российской земли (арендная плата в Забайкальском крае для китайцев просто преступно маленькая – всего 250 рублей в год за гектар, то есть меньше пяти долларов.

Через зимний переход Покровка-Логухэ вывезены самые ценные леса междуречья Шилки и Аргуни и незаконно отсыпана дамба для сооружения 10-метровой плотины в русле реки Амазар — крупного притока Верхнего Амура, чтобы "сгладить" этот факт, Путин подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) (ФЗ №473). В ТОРах Хабаровского края и Приморье ограничивается действие российского законодательства, в том числе отменяется местное самоуправление, а так же эти территории на 70 лет могут быть сданы в аренду иностранцам, иностранным рабочим не требуется разрешение на работу, нет ограничительных квот для завоза иностранной рабочей силы, допускается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества у граждан России по ходатайству управляющей компании!

Такие же ТОР создан в Ростовской области, на Кубани и в Ставрополе. Ведь там такие прекрасные земли.

Иностранцам отданы все ресурсы РФ: минералы, звери, люди, земли, растительность.

В обмен на что? Китай покупает много газа и нефти у РФ по цене, которая ниже, чем для Европы.

Но, это, если честно, не достаточная "плата" за Кремлевскую лояльность.

Просчитывая шаги к отступлению в результате провальной политики и войны с Украиной, Путин понимает, то единственная страна, где он может укрыться от гнева, как россиян, так и мира, это КНР.

Но, что будет, если "акела стар-акелу ушли"? Ничего! Даже если россияне и прозреют и признают все путинские сделки госизменой, все земли уже будут не только заселены, но и милитаризированы КНР.

Возможно, понимая то, что гражданская война, бунт против путинизма и прочие прелести проснувшегося общества, ставшего благодаря путину мировым изгоем на РФ уже фактически дело решенное, как и смещение Путина Кадыровым и предвидя эту возможность, Китай поставил условие Путину о демилитаризации территории, подлежащей аннексии.

И у Путина нет выбора. Единственное место, куда он может уйти в случае переворота — Китай.

Именно поэтому в ОРДЛО, в Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую области и в Беларусь переехал весь (!) Дальневосточный военный округ. И назад он не вернется.

Война с Украиной идет уже 8 лет. Но вот сейчас Путин красиво разыграл карту обострения и анексировал под эту марку Беларусь, нашпиговав ее своими войсками под видом учений.

Беларуси-привет! Они у вас теперь надолго. Им просто некуда возвращаться.

Дальний Восток перед аннексией Китаем или же, если быть честными, перед возвращением а историческую родину, демилитаризируется, за счет поглощения Беларуси и ОРДЛО.

Думаю, именно поэтому всплыл вопрос признания РФ "независимости" "республик" "лнр" и "днр"- внимание тем, кто не умеет читать - не принятия в состав РФ "лнр" и "днр", как бы им хотелось, а признания РФ "независимости" "республик", что делает их "самостоятельными" игроками. И она запросто могут позволить РФ разместить у себя воинские части, как миротворческие.

Дальневосточный военный округ нужно где-то разместить.

Ростовская область и так напихана военными по самое не могу. Воронежская уже задыхается от военных, как и Белгородская, куча сообщений о ДТП, драках, мародерстве военных, все-таки приведет их пока еще мирных жителей к "часу Х". Беларусь тоже не резиновая, но, пока хорошо принимает во все щели.

"Учения" в Беларуси и попытка вызвать обострение на российско-украинском фронте со стороны Кремля, это еще и завуалированная попытка скрыть от россиян демилитаризацию Дальнего Востока и его потерю для РФ.

Активная фаза обострения на российско-украинском фронте сейчас бы очень помогла Путину скрыть от россиян потерю Дальнего Востока.

Ах, да, и "арктический гектар"… Конечно же, это просто подарок для россиян. Ведь скоро из-за санкций и отключения платежной системы РФ они будут репой репу репать. Поэтому, почему бы им не подарить замечательную возможность посадить репу в Арктике.

А вот про "Дальневосточный гектар" стоит как-то намекнуть китайцам, мол, пацаны, тут подстава. Хотя… пускай сюрприз будет. Да и сколько там владельцев тех гектаров? Их новые владельцы спокойно могут оставить там работать, в рабстве. Даже выгодно получается. Забираешь землю, а там уже рабы репку посадили!