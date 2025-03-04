Почему 4 марта не стоит делать большие покупки: астропрогноз

Во вторник, 4 марта, длится 6-й лунный день. Луна находится в знаке Тельца, Солнце – в Рыбах.

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Как сложиться этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Сегодня она посоветовала сосредоточиться не на материальных вещах, а на ощущениях и впечатлениях.

Прежде всего, астролог посоветовала сегодня воздержаться от расходования значительных сумм денег. "Стоит ли делать большие ценные покупки? Я думаю, что нет, потому что четверка – это потеря", – сказала она.

Исита Гая предупредила, что сегодня у людей может появляться желание что-нибудь взять себе, что-то купить. "Но то, что вы приобретаете четвертого числа, оно вам не понадобится в будущем. То есть это просто упущенные, выброшенные деньги. Поэтому я не советую вам делать покупки 4 марта", – сказала она.

Астролог посоветовала провести день в движении и позаботиться об очищении своего жилья. "Лучше в этот день путешествовать, ездить, передвигаться, заниматься очисткой помещения, уборкой в доме, энергетическим очищением", - сказала Исита Гая.

Желающим очистить свое пространство от нежелательных энергий она посоветовала хорошую практику. "Для того чтобы очистить квартиру, вам просто стоит зажечь свечу и со свечой пройтись по вашему дому", – порекомендовала астролог. Также, по ее словам, для этой задачи подойдут какие-нибудь благовония.

Кроме того сегодня можно очистить свое тело. Для этого следует быть максимально умеренными в пище – предпочесть легкое питание и потреблять пищу в небольших количествах. Это даст ощущение очищенности и легкости.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака – некоторых сегодня ждут большие изменения, а кто-то столкнется с усталостью.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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