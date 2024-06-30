'По Украине очень скучаю, если бы могла – шла бы пешком': история о беженке из Одессы и жизни в Японии

После начала полномасштабного вторжения одесситка Евгения Дехтяренко вместе с сыном уехала во Францию. Женщина планировала остаться там, но сын грезил Японией. Подросток самостоятельно изучил японский алфавит и иероглифы и все время уговаривал направиться в вожделенную страну. И когда появилась информация, что Япония начала принимать беженцев, женщина сдалась. О жизни в Стране восходящего солнца, отношении местных к иностранцам, а также о том, почему же японцы отважились принимать украинцев, Евгения рассказала OBOZ.UA.

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Выбор страны. Я надеялась, что мы останемся во Франции. Но все же обещала сыну и слово сдержала. Написала около 17 "писем счастья", при этом делала это наугад, потому что знакомых в Японии у меня не было. Тогда на меня вышли люди, с которыми я до сих пор, уже больше двух лет, продолжаю общаться. Тогда же стало известно, что Япония принимает украинцев.

Почему столь закрытая страна как Япония, начала принимать наши, я точно не знаю, но внутри страны говорят, что якобы попросил "старший брат". Так японцы называют США. Не секрет, что со времен Хиросимы и Нагасаки Япония находится под эгидой Америки. США поддерживают Украину, потому что "старший брат сказал"…

У меня тогда не было понимания, какой будет наша жизнь в Японии. Я знала, что сначала мы должны получить туристическую визу, затем визу на один год, а у сына будет возможность учиться уже в японской школе.

Мы прилетели в Японию 26 апреля 2022 года. Визу я получила в течение суток. Это было огромное везение: были люди, которые ждали туристическую визу и месяц, и три, не дождались ответа, или же получали отказ. Несмотря на то, что знания языка у меня не было (как нет его до сих пор), все необходимые документы мы переоформили и получили особый статус и поддержку.

О психологических проблемах беженцев. За работу в Японии я не переживала. Я – психолог-психотерапевт и могу работать онлайн. Сразу после переезда занималась исключительно волонтерской работой. Удалось найти склад гуманитарной помощи, работавший в то время в Токио. Хотелось быть полезным, а также не хватало общения.

Кроме этого, я занялась волонтерской психотерапией. Здесь очень много наших людей страдают от чувства одиночества. В независимости от возраста и даже если соседи. Здесь следует учитывать, что сама по себе страна и люди довольно отстраненные, закрытые друг от друга. Очень сильно разнится культура. Мы более искренни, а у них есть такое понятие, как "читать воздух" – у тебя есть твое настоящее лицо, и у тебя есть лицо, с которым ты идешь наружу, к людям. Здесь считается дурным тоном, когда ты начинаешь говорить о том, что происходит у тебя внутри. Ты не имеешь права жаловаться. Ты должен играть. Поэтому я продолжаю волонтерскую деятельность. Работает ассоциация поддержки иностранок, она предоставляет бесплатные услуги психологов, психотерапевтов. Нас четыре женщины из Украины, живущие в Японии. И мы предоставляем услуги для украинцев, живущих на территории Японии.

О помощи Японии мигрантам. Я ни в коем случае не жалею, что переехали в Японию. Считаю, что в каждой культуре нужно взять для себя то, что действительно ценно. Япония – это умение любоваться тем, что есть вокруг тебя. Здесь есть такое понятие, как сезон сакуры – мы любуемся сакурой. Сезон кленов – мы милуемся кленами.

Я считаю, что каждый день нужно искать где-то силы для вдохновения, где-то искать ресурсы. Понимаю, что со стороны кажется, что очень легко говорить о благополучии, счастье и покое, когда находишься в стране, которая является одной из самых безопасных в мире. Хотя есть нюансы: даже сегодня ночью я ощущала толчки. Это было землетрясение. Очередное землетрясение…

Япония очень помогает беженцам. Их здесь около 2,5 тысяч человек разной возрастной категории. Им было выдано бесплатное жилье, созданы языковые школы. Для студентов были стипендии и обучение в университетах. Было по-разному, в зависимости от префектуры. Это могло быть и бесплатное медицинское страхование и бесплатные коммунальные услуги. Где-то были бесплатные лекарства, еда, одежда.

В целом, японцы – маленькие люди с очень-очень большим сердцем. Историй о том, что кто-то приехал в жилье и соседи начали сносить кастрюли, одеяла, какие-нибудь ложки, какую-то одежду – множество.

Есть очень много компаний, которые предлагают украинцам помощь в трудоустройстве. Для тех, кто знает английский есть немного больше вариантов. Для тех, кто не знает ни английского, ни японского – меньше. Те, у кого есть желание, трудятся.

О жизни в Японии. В самой стране все по-другому, чем у нас. Например, продукты, которые кардинально отличаются от тех, которые есть у нас в Украине. Кстати, в большинстве магазинов ценники на японском. И ты не понимаешь, что это в принципе такое. И для того, чтобы понять, соленое или оно сладкое, ты постоянно пользуешься онлайн-переводчиком.

С тем, с чем ты еще сталкиваешься – это система налогообложения. Так, однажды мне пришел налог на лес. Прошлогодний доход немного больше, чем минимальный и я должна платить налоги, это нормально. Но налог на лес, ну, come on, что это делается? Мне одна клиентка говорила, что она платит налог за проживание в Японии.

И, конечно же, постоянно сталкиваешься с тем, что для людей ты все равно – странный иностранец.

И если, например, в центре Токио, где много иностранцев, ты будешь не так сильно привлекать внимание, то подальше от центра реакция местных на тебя может быть крайне странной. Словно паука увидели.

Да, мы для них необычны. Особенно, когда светлые волосы и глаза. Есть те, кто пугается. У меня был когда-то случай, когда человек идет по супермаркету, увидел меня, развернул коляску и пошел в другую сторону. Но они не агрессивны. Они сами по себе.

О желании вернуться домой. Я бы очень не советовала людям романтизировать эту страну. Это далеко не жизнь в программе о супертехнологиях. Для того чтобы хорошо жить в Японии, то, извините за слово, надо "пи**ячить".

Уровень заработной платы? Цифры ничего не скажут, потому что нужно смотреть, сколько идет на коммунальные выплаты, на транспорт, сколько уйдет на питание. Здесь совсем другие цены. Например, привычные нам овощи-фрукты продаются поштучно, а не на вес и стоят сумасшедших денег. За все время в Японии я однажды купила две горстки черешни: одну – себе, другую – сыну.

На сегодняшний день я не могу посоветовать ни одного блоггера на YouTube, который бы говорил правду о Японии. Слышала такие басни, что в Японии средняя заработная плата 3 тыс. дол. Даже близко – нет. Это из серии "жена депутата ест мясо, жена колхозника – капусту, в среднем они едят голубцы".

Японию очень идеализируют. А потом эти люди, особенно подростки, приезжают сюда и говорят "я в шоке", "я понимаю, что я не такой, как все", "я понимаю, что я ничего не понимаю".

По Украине очень скучаю, если бы могла – шла бы пешком, но далеко.

На сегодняшний день я в принципе не строю планы на длительный период. Считаю, что нужно быть гибким и, если будет хорошее предложение, ехать в другую страну.

У меня мечта, что на пенсию я вернусь в Одессу. Это будет квартирка или домик, я перекрашу волосы в оранжевый цвет, буду красить губы розовой помадой, мне будет все равно на собственное здоровье, я буду много курить, будет мундштук. И мы с подругой, которая сейчас в Канаде, будем пить белое сухое вино и ходить на море как нормальные одесские бабушки.