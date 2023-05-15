По телевизору рассказывают сказки, а мы разрушаем жизнь мирных: пленный оккупант рассказал о проблемах в войсках РФ. Видео

Пленный российский оккупант признался о проблемах в войсках РФ с мобилизацией и оружием. Он также заявил, что по телевизору рассказывают сказки, а на самом деле Россия рушит жизнь мирных.

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Соответствующее видео появилось в распоряжении Obozrevatel. Полторун Константин Александрович из 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ признался, что хотел "откосить" от участия в войне.

"Я вообще разведчик-сапер, я пытался откосить, ну чтобы не ехать, потому что зачем, для чего, я до сих пор этого не понимаю. Ну я понимаю, что по телевидению – это все сказки. Я всегда так считал", – сказал он.

Оккупант также рассказал, как в России проходит мобилизация. По его словам, захватчики перед фронтом остаются без должной подготовки и обеспечения.

"Автомат выдали и все. Мы не знали, что делать", – добавил он.

Кроме того, захватчик рассказал о значительных потерях в рядах путинской армии. Он отметил, что очень много ликвидированных на войне оккупантов считают без вести пропавшими.

Поэтому сам Константин радуется, что попал в плен, потому что это сохранило его жизнь. Тем более что здесь, по его словам, его никто не бьет, кормят, сигареты дают, руки не закованы.

Напомним, в сеть попало очередное признание наемника оккупационной армии РФ в том, как плохо у них командование. Он посетовал, что несчастных "мобиков" заставили покупать военную амуницию и отправили на штурм позиций ВСУ вместо обещанного отпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты признаются, что нередко их товарищи попадают в плен в ВСУ из-за пьянства, царящего в рядах войск РФ. Они не скрывают, что в дальнейшем исчезновение солдат командование преподносит как "героические" поступки.

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