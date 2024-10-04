По сети распространился смертельный флешмоб: в полиции рассказали, есть ли опасность для украинских детей

Среди подростков набирает обороты опасный тренд в социальных сетях – хроминг или хаффинг. Он предполагает вдыхание обычных бытовых предметов, таких как лак для ногтей или маркеры для получения эффекта, похожего на наркотический.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на своем канале в Telegram 4 октября сообщил, что обратился по этому поводу к Национальной полиции. Он призвал правоохранителей отреагировать на ситуацию и предотвратить распространение этого тренда среди украинских детей.

В пресс-службе Нацполиции со своей стороны заявили, что в Украине правоохранители не фиксировали случаи хроминга. "В украинском сегменте интернета рост популярности этого челленджа не зафиксирован", – отметили там.

В НПУ отметили, что информация об этом тренде, которая была распространена в СМИ, опирается на мнение иностранных исследователей и описывает такую проблематику подростков за рубежом.

Правоохранители обратились к родителям подростков и призвали их больше общаться со своими детьми, интересоваться контентом, который они пересматривают и предупредить о рисках таких опасных трендов.

Также взрослые призывали проверять информацию в сети. "Научите детей критически относиться к распространяемой информации. Всегда проверяйте факты из надежных источников, прежде чем распространять их", – говорится в сообщении.

К родителям обратился и Лубинец, призывая их быть бдительными к опасностям, подстерегающим детей сети, и сознательно относиться к киберугрозам.

"Чем больше дети знают о возможных рисках, тем защищеннее они будут, в частности от манипуляций, кибербуллинга и опасных онлайн-трендов", – отметил омбудсмен.

Отметим, что согласно исследованию, представленному Американской академией педиатрии, видеоролики о хроминге набирают популярность в интернете, особенно среди несовершеннолетних.

По словам медиков, хаффинг или хроминг – это вдыхание паров токсичных бытовых веществ. Для эффекта, напоминающего наркотический, подростки используют жидкость для снятия лака, перманентные маркеры, аэрозольные дезодоранты. Тренд набирает популярность среди молодежи, которая ищет доступную альтернативу запрещенным наркотикам.

Быстрое распространение этого тренда происходит благодаря соцсетям. Аналитики изучили видеоконтент подростков и отметили, что из 109 видео о хроминге 39% авторов были несовершеннолетними, еще 26% – студенты, 22% – молодые люди.

Как сообщал OBOZ.UA, в мире распространился другой модный тренд среди детей – квадробика или квадробинг. Он сочетает имитацию различных звуков и движений, подражающих поведению животных.

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