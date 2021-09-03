По программе Зеленского рекордными темпами отремонтировали 116 км трассы в Молдову

В Винницкой области после 90 дней ремонта по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было открыто движение по автомобильной дороге Р-08 Немиров – Ямполь длиной 116 км.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, который открыл новую дорогу вместе с заместителем главы Укравтодора Андреем Ивко и представителем генподрядчика. По словам Андрея Ивко, дорога Р-08 в Винницкой области выполнена качественно и в сжатые сроки – всего за три месяца, с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований по освещению, обустройству обочин.

Видео дня

Дорога Немиров – Ямполь предшествует пограничному пункту пропуска, где планируется построить мост. Кроме покрытия, на трассе отремонтировали 8 мостовых сооружений, переустроили и продлили 55 водопропускных труб.

"Восстановление именно этого объекта было крайне важным, ведь через участок Р-08 пролегает основной маршрут Киев – Кишинев. В планах – строительство моста Ямполь-Косэуц. Кроме этого, продолжаются переговоры с профильным министерством Республики Молдова относительно точки соединения, пограничных пунктов", – сообщил Ивко.

Сергей Борзов добавил, что в народе эту дорогу называют "дорогой президентов". Он отметил, что 27 августа в Кишиневе во время празднования Дня независимости Республики Молдова, в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Молдова Майи Санду достаточно высоко оценили реализацию проекта строительства дороги и мостового перехода на границе государств.

В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала между странами.

Напомним, накануне Владимир Зеленский рассказал, что одним из приоритетных направлений "Большой стройки" является восстановление мостов. В этом году планируется строительство и обновление 245 мостов.