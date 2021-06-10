По программе Зеленского на Харьковской окружной положили уже 33 км нового асфальта

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжаются масштабные дорожные работы на окружной Харькова. Ремонт охватывает 58 км по маршруту "Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка", сообщила Харьковская ОГА.

На 46,2 км из них уже отфрезеровано старое изношенное покрытие. Асфальтобетонное покрытие устроено на 32,7 км дороги, 19,3 км из них - с использованием георешетки в асфальтобетоне.

Для увязки дорожного полотна между слоями асфальтобетона дорожники начали работы по устройству композитной арматуры. Уже выполнено 16,3 тыс. кв. м.

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На остальной части окружной, на участке дороги М-03 "Киев - Харьков - Должанский" подрядчики устраивают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси на участке между рестораном "Баден-Баден" и поворотом к метро "Победа" на Алексеевке (км 486 - км 488). Работы ведутся и на участке за перекрестком на Липцы со стороны Старой Салтовки в сторону Рогани (км 501 - км 503).

Фрезерование старого слоя покрытия продолжается на км 489 - км 482 (со стороны эстакады в направлении авторынка "Лоск"), а на км 488 и км 503 происходит отсыпка земляного полотна на дополнительных переходно-скоростных полосах.

На отрезке М-03-03 "Подъезд к аэропорту "Харьков"" подрядчики устраивают выравнивающий слой между "Филипп Морис" и поворотом к пгт Безлюдовка. Там также устанавливают бортовой камень в пределах Роганского жилмассива и занимаются асфальтированием съездов на всей протяженности участка.

Параллельно подрядчики работают на дополнительных переходно-скоростных полосах, удаляют кустарники, устанавливают борта, демонтируют старое барьерное ограждение.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что работы на Южном обходе Днепра планируется завершить к 30-й годовщине Независимости.