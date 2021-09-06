По программе Зеленского "Большая стройка" впервые за 40 лет отремонтировали дорогу к курортной Кирилловке

В Запорожской области завершают ремонт 41,6 км дороги Т-08-20, что ведет к курорту Кирилловка на Азовском море. Дорогу уже полностью восстановили, на очереди – обустройство придорожной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Укравтодора, Запорожская область является одним из лидеров программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В этом году здесь планируют отремонтировать 263,2 км дорог.

Дорогу курортного направления Т-08-20 Якимовка – Кирилловка построили еще в 1954 году, а последний раз реконструировали в 1981-ом. Она начинается в поселке Якимовка, пересекает международную трассу М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта и ведет к курортному поселку Кирилловка.

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По словам заместителя главы Укравтодора Андрея Ивко, восстановленная ​​дорога повысит туристический потенциал региона.

"Отремонтировали ее в рекордные сроки – за 4 месяца. Дорожники обустроили новое покрытие на проезжей части, также будут обустроены пешеходные переходы с автономным освещением. Также здесь обустроили площадку для передвижного габаритно-весового комплекса, что в дальнейшем поможет уберечь автодороги от перегруженных фур", – отметил он.

В прошлом году в рамках "Большой стройки" в Запорожской области полностью отремонтировали другой туристический маршрут – дорогу Н-30 Васильевка – Бердянск.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что дороги должны быть витриной страны: "Проект по строительству дорог в Украине нужен для того, чтобы эти дороги были. Потому что до меня они нормально не строились – в том темпе, в том качестве. Я считаю, что это государственная позиция".