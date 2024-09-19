По примеру Mariupol reborn: в Украине стартовала школа восстановления громад

В Киеве на международном форуме прошла презентация проекта школа восстановления громад. Он вдохновлен успехом платформы Mariupol reborn.

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Проект преследует цель подготовки муниципальных менеджеров периода восстановления. Заявки на участие уже подали представители более 100 украинских громад. Практически ориентированный курс продлится до марта. Результатом станут разработанные видения обновления для каждой из муниципальных команд-участниц. Лучшие выпускники продолжат обучение на академическом уровне и получат дипломы государственного образца.

Презентация проекта состоялась в Киеве на международном форуме "Создаем завтра: послевоенное восстановление и восстановление громад", сообщает пресс-служба проекта Mariupol Reborn. Участие в форуме, в частности, приняли представители общин, подавших заявки на обучение.

"Это коммуникация между всеми руководителями громад, как оккупированными, так и деоккупированными. Самая главная цель этой школы – сохранить людей и для людей восстанавливать наши громады. И для Рубежанского общества важно участвовать в Школе восстановления", – поделился начальник Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.

Глобальный проект "Школа восстановления громад" основан Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн" как ответ на запросы громад относительно планов и ресурсов, необходимых для эффективного послевоенного восстановления и восстановления, привлечения международной помощи и координации между государственными и негосударственными структурами.

"Родилось это из той концепции, того опыта, который Мариуполь получил во время полномасштабного вторжения, формирования общего видения нашего возвращения, восстановления, которое мы вложили в проект Mariupol Reborn. Лучшие учителя, профессора, кандидаты наук готовили этот процесс к обучению. Все наши планы , наработки уже трансформированы в учебный процесс. Это очень важный инструмент, который мы даем как возможность громадам, чтобы они сделали то же самое", – рассказал председатель Секции Ассоциации городов Украины по развитию деоккупированных и временно оккупированных громад, Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Программа курса будет состоять из 4 практических модулей экспертного уровня: стратегия для громады – государственный и международный уровень; экономическое моделирование, восстановление городов и территорий; сохранение громады, возвращение людей и преодоление социальных конфликтов; проекты, ресурсное обеспечение, привлечение инвестиций Разработка учебных материалов реализовалась усилиями Киево-Могилянской Академии и "Метинвест Политехники".

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши громады имели как можно скорее ответы на вопросы, которые задает нам реальность. И этих вопросов дальше будет только больше. В контексте послевоенного восстановления Украины на плечи громад будет ложиться не только основная ответственность, но и основная тяжесть этой работы .И здесь речь идет не только о восстановлении как строительстве, концепции и видении, но восстановлении, скажем, как работа с ветеранами, и много таких точечных вопросов", – объясняет президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.

Проект реализуется при финансировании Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института IRI Ukraine в партнерстве с "Метинвестом" и SCM.

"Для системы бизнесов Рината Ахметова большая честь быть партнером и основателем Школы восстановления. Эта Школа о шансе отстроить Украину на базе новых принципов. Это шанс перепрыгнуть старые проблемы, сделать украинские города конкурентоспособными на много лет вперед. Для этого нам нужно опираться на партнеров. Это образовательные партнеры. Это наши партнеры-города, потому что невозможно построить завод, если на нем будут работать. фокусе", – отметила директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн" Наталья Емченко.

Актуальность Школы восстановления объясняется, в первую очередь, масштабами разрушений и предстоящей работы по восстановлению, которую уже начинают многие громады.

Так, по состоянию на январь 2024 года общая сумма ущерба, причиненная инфраструктуре Украины в результате развязанной Россией войны, составляла почти $155 млрд. Такую оценку приводит KSE Institute. Больше всего пострадали Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Черниговская и Херсонская области.