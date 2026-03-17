По 'Орланам' и 'Ланцетам' работают на все сто: Порошенко передал военным 10 комплексов 'Ай-Петри'

Петр Порошенко передал в войска 10 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". Защитники получат полный комплект: пикапы, системы РЭБ, генераторы и EcoFlow – все необходимое для эффективной работы и защиты экипажа.

Об этом пятый президент рассказал в соцсетях.

"Российские дроны постоянно совершенствуются: новая техника, лучшая оптика, обновленные системы связи. Сегодня столицу атакуют уже не только "Шахеды" и ракеты, но и "Ланцеты", – констатировал Порошенко.

"Но и мы не стоим на месте. Постоянно совершенствуем и прокачиваем комплекс "Ай-Петри", чтобы все больше вражеских дронов падали в полях, а не в украинских городах. И могу сказать: по "ланцетам" он работает на все сто. На фронте "Ай-Петри" защищает наших военных от большинства типов дронов. А главное – не дает разведывательным БПЛА наводить вражескую артиллерию и баллистику", – пишет пятый президент.

"Сегодня передаем десять таких комплексов "Ай-Петри" одному из подразделений Вооруженных Сил Украины, который выполняет чрезвычайно важные задачи. Как всегда, передаем полный комплект: пикапы, системы РЭБ, генераторы и EcoFlow – все необходимое для эффективной работы и защиты экипажа", – отметил Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. Год назад Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

Российские дроны-разведчики и ударные БПЛА – "Ланцеты", "Залы", "Орланы" и другие – угрожают не только нашим войскам, но и критической инфраструктуре и гражданским объектам. "Ай-Петри" – это кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. А мы наладили серийное производство", – сообщал ранее Порошенко. Всего с начала проекта войска уже получили более двух с половиной сотен установок.