Платный безвиз с ЕС для украинцев отсрочили на год

Введение платы за въезд граждан Украины в ЕС без визы, которое было запланировано на 1 января 2021 года, отсрочили еще на год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщило "Украинским новостям" представительство Украины при ЕС, фактическое введение в действие Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) состоится в 2022 году.

"Раньше действительно звучала дата 2021 год, однако Евросоюз перенес этот срок на 2022-й. Только в 2022 году граждане Украины должны будут заполнить заявку на ETIAS перед поездкой в Евросоюз", – рассказали в представительстве.

Эта система будет применяться к гражданам третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС. Таким лицам нужно будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.

За обращение установлена плата в размере 7 евро для заявителей в возрасте от 18 до 70 лет, для других – бесплатно.

Не позднее чем за 4 дня до поездки в онлайн-системе необходимо будет сообщить персональные и контактные данные (информацию о своих проездных документах, место жительства, образование, работа и т.д.) для оценки потенциальных миграционных или безопасностных рисков.

Выдача авторизации на путешествие должна занять несколько минут при отсутствии записей в базах правоохранителей. Разрешение будет действительно в течение 3 лет или до окончания срока загранпаспорта на поездки до 90 дней.

В случае отказа во въезде через систему можно будет подать апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января возрастет стоимость оформления биометрических паспортов.