Платформа TransportCityProjects, запущенная в рамках "Большой стройки", поможет завершить эпоху долгостроев, – эксперт

Экспертная платформа TransportCityProjects, созданная в рамках программы "Большая стройка", поможет городам реализовывать крупные инфраструктурные проекты: строить мосты, метро, обходные дороги.

Об этом в Facebook написал эксперт Сергей Быков. Он объяснил, что задача экспертной платформы – уменьшать бюрократию, ускорять строительство масштабных объектов и привлекать финансирование.

"Самое главное – платформа поможет завершить эпоху долгостроев в Украине, чтобы местные власти не кормили жителей обещаниями достроить то, на что нет ни денег, ни желания", – отметил Быков.

По его словам, яркий пример ситуации, в которой стоит задействовать платформу TransportCityProjects, – это достройка Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Эксперт объяснил, что на Подольско-Воскресенский мост нужно сейчас 2 млрд грн, а в городском бюджете есть только 700 млн.

"Можно сделать, как предлагает TransportCityProjects – передать мост на баланс Укравтодора, который за полтора года достроит и введет в эксплуатацию Подольско-Воскресенский мост", – отметил Быков.

Напомним, 18 марта в Украине презентовали экспертную платформу TransportCityProjects, нацеленную помогать городам в реализации больших инфраструктурных проектов, которые они не могут реализовать самостоятельно.