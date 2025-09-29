Платформа общественной поддержки раздала жителям Киева почти 6 тонн гуманитарной помощи

В воскресенье, 28 сентября, в Киеве прошла благотворительная акция, организованная общественной организацией "Платформа Общественной Поддержки". Мероприятие собрало более 4 тысяч человек, которые получили гуманитарную помощь.

Видео дня

Об этом сообщается в заметке организации на Facebook.

По данным организаторов, участникам раздали около 6 тонн продовольственных товаров. Кроме материальной поддержки, люди получили информацию о деятельности организации, в частности о помощи военнослужащим, ветеранам и членам их семей.

Руководитель "Платформы" Инна Божко отметила, что сегодня ветераны все чаще обращаются за поддержкой именно к общественным организациям, а не в государственные учреждения. "Пока власть медлит, мы действуем уже сейчас. Источником власти в стране является народ, поэтому и власть должна быть народной, а не у олигархов", – заявила Божко.

Участникам мероприятия также рассказали о возможности получения юридических консультаций и программ реабилитационной поддержки для ветеранов.

По словам Божко, подобные акции в ближайшее время планируют провести и в других городах Украины. Они также призвали желающих следить за новостями на официальных страницах "Платформы общественной поддержки" в соцсетях(Instagram, Telegram)