Российские пропагандисты стали резко опровергать свои же собственные пророческие заявления о том, что Россия может принять в свой состав оккупированную ею же часть Донбасса.

Российские пропагандисты, когда у них не получается реализовать какой-либо сценарий, проект и ИПСО, а это случается довольно часто, сразу включают режим “дурачков” и начинают искать некие “первоисточники” провалившегося вброса, которыми оказываются кто угодно, но только не они.

Например, известно, что завтра, 21 апреля, Владимир Путин выступит с посланием парламенту. И ранее в информационное пространство, регулярно стали поступать нарративы о том, что президент России в ходе своего выступления поднимет вопрос приёма в состав России так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

Но, видимо, что-то пошло и вот, накануне выступления Путина, российские пропагандисты известные своей аффилиацией с МО РФ, активно распространяют уже нарратив о том, что ни о какой интеграции марионеточных “ЛНР” и “ДНР” в состав России не будет, а это всё выдумки украинской пропаганды!

Но вот ведь дела, в январе этого года в оккупированный Россией Донецк прибыло “армянское трио” Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян для участия в пропагандистском форуме оккупантов “Русский Донбасс”. И Маргарита Симонян тогда произнесла отправную для последующей информационной волны фразу о том, чтобы “Россия матушка” забрала Донбасс в свой состав!

И в последующие несколько месяцев именно российские СМИ, журналисты, политологи и эксперты, все как один акцентировали внимание на том, что России давно пора принять в свой состав недореспублики “ЛНР” и “ДНР”. Более того, в рабочем столе Дениса Пушилина волшебным образом появилось три письма на имя Владимира Путина, одно из которых содержало просьбу о принятии “ДНР” в состав РФ.

И вот, что-то пошло не так. ГУ ГШ ВС РФ создало нарратив и ГУ ГШ ВС РФ оперативно опровергает нарратив. Видимо, не смотря на все обстоятельства, а Владимир Путин не готов идти на поводу лобби МО РФ в вопросе принятия в состав России метастаз “русского мира”.

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