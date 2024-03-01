План провалился: группа мужчин хотела пересечь границу Украины с Румынией, но попала в объектив фотоловушки

Группа мужчин хотела пересечь границу Украины с Румынией, но их план провалился. Уклонисты попали в объектив фотоловушки, после чего их задержали пограничники.

На нарушителей составлены админпротоколы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчины двигались в сторону госграницы с Румынией. Однако на участке отдела "Порубное" попали в объектив фотоловушки. Группа реагирования сразу привлекла беспилотный летательный аппарат и задержала пятерых мужчин – жителей Черновицкой области в возрасте от 26 до 48 лет.

До соседней Румынии нарушителям не хватило всего 150 метров.

В ходе дальнейших действий оперативные работники Черновицкого пограничного отряда выяснили, что задержанные заплатили организаторам за помощь в незаконном пересечении государственной границы по 4 тысячи евро каждый.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Личности организаторов установлены, в их отношении в Национальную полицию направлено сообщение по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно пограничники задержали восемь мужчин, пытавшихся незаконно уехать с территории Украины. Уклонистов поймали на границе с Молдовой. Нарушители не дошли до украинско-молдавской границы всего один километр. Каждый из них заплатил от 40 до 80 тысяч за прокладку маршрута, однако схема так и не сработала.

В Румынии в горах нашли мертвым украинца, нелегально пересекшего границу. Еще несколько мужчин, которые были с ним, задержали.

В Закарпатской области к испытательному сроку отбывания наказания приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что категорически не хочет служить в армии, но задонатил на ВСУ 40 тыс. грн.

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