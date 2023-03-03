План – 120 комплексов: Порошенко показал процесс производства мобильных бань для фронта

Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" планируют передать на фронт 120 банно-прачечных комплексов. Бытовые вагончики изготавливают из контейнеров, в которых западные партнеры передают боеприпасы.

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Об этом рассказал Петр Порошенко, показавший процесс производства бытовых комплексов. Работа на промышленной площадке не прекращается – заказов много, очередь на мобильные бани огромна.

"Мы с Мариной сейчас не в порту, а среди контейнеров, которые нам прислали наши знаменитые Вооруженные Силы. Откуда контейнеры - могу подсказать. Это поставки боеприпасов со стороны наших партнеров по НАТО. Их не выбрасывают, а передают нам в Фонд, "Делу громад ". Сейчас вы присутствуете на производственной площадке, где целый день без выходных работает наша команда", – рассказывает Порошенко.

"Это подготовленный контейнер, это идет для 77-й бригады - наши десантники. Этот контейнер пойдет в 190-й центр, где тренируются и учатся операторы и пилоты "Посейдонов". Здесь уже работают над обустройством, есть стиральные машины, есть сушилки, там будет стоять помпа, стоит котелочный бойлер, генератор", – показывает пятый Президент.

"Это – для роты радиотехнической разведки, он поедет на Юг, к "ушам" нашей артиллерии, нашей противовоздушной обороны. Ребята фантастически воюют. Это то, чего ждут наши бойцы противовоздушной обороны из Николаева", – рассказывает Порошенко.

Марина Порошенко напомнила, что первые комплексы начали производить еще в конце 2014 года, а уже в феврале 2015 года их получили подразделения в Житомирской области.

"Я действительно очень горжусь этим проектом. У него уже есть своя история. В феврале 2015 года мы уже пять первых кунгов передавали воинской части в Житомирской области на Озерном. Первые пять из двадцати, которые были запроектированы. Я помню, как нам благодарили военнослужащие, это было для них очень важно, что о них кто-то позаботился, что думают, в каких условиях они находятся. не отвлекались от несения своих военных обязанностей", - вспоминает Марина Порошенко и добавляет: "сейчас этот проект уже приобрел такие масштабы, и тот опыт, который мы получили еще с 2014 года, позволил нам усовершенствовать и очень быстро его сейчас запустить в работу ".

Петр Порошенко шутит: "Это были бани первого поколения, а это уже – 5-го поколения. Там была только прачечная и сушилка, а это уже пятое поколение, уже с опытом боевого применения, и здесь уже есть все, и уже говорят , что лучше это не сделаешь".

"Это прицепы, которые мы покупаем с вашей помощью. И это DAFы, которые вы очень хорошо знаете, они передаются вместе с этими комплексами. Всего мы планируем изготовить 120 комплексов, и это делаем только мы", – объясняет Порошенко.

Как известно, средства на комплексы собирают волонтеры ОО "Дело громад", а Фонд Порошенко удваивает собранную сумму.

"Мое сердце бьется быстрее, когда вижу радостные лица украинских защитников, которые получают наши бани. Это наш общий вклад в ускорение победы. Почему ребята работают семь дней в неделю? Потому что мы должны делать все, чтобы победа приблизилась. Это наша ответ на вопрос, когда закончится война. Мы делаем, чтобы она закончилась скорее нашей победой", – отмечает Порошенко.

Петр Порошенко во время поездки в Донбасс 24 февраля привез в войска пять мобильных бытовых комплексов. Мобильные бани получили 77 Десантно-штурмовая бригада, 25 Воздушно-десантная бригада и 68 Отдельная егерская бригада.