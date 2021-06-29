Здравствуй, дорогой согражданин!

Ты молод и успешен. И ты не любишь всю эту украинскую патриотическую народовщину. Все эти вышиванки, козаков, парады, дни УПА. Ты считаешь себя молодым космополитом, слушаешь рэп и уверен, что российская культура - это что-то значимое, не то что наша провинциальная местечковость. Тебя задолбали всеми этими Крымами и войнами, тебе смешно, когда Киев сравнивают с Берлином, ты немного скучаешь о СССР как о серьезной стране. Ты морщишься от новостей о флагах и переименовании улиц, и не забываешь переспросить, а что эти люди сами построили.

Ты в опасности.

За тобой постоянно наблюдают эти самые патриоты. Они видят тебя на улице и читают тебя в Фейсбуке, следят в Инстаграмме и даже в ТикТок. Они следят и скриншотят, они хранят и пересылают собранное. И потом в один прекрасный день это вываливают. Как сделали уже с многими до тебя.

Но что они могут мне сделать? - спросишь ты.

Многое. Например, они могут поймать тебя на улице и вытереть об тебя что-нибудь. Да, именно так, грубо, недостойно, незаконно, недемократично и насильственным образом. Надеюсь, до этого не дойдет. Но может. И что ты сделаешь? Отобьешься? Убежишь? Пожалуешься полиции, Фейсбуку, маме? А поможет?

Еще они могут за*бать твоих партнеров или руководство так, что этот за*б перевесит твою ценность как человека и сотрудника.

Еще они могут вставлять палки в колеса твоему бизнесу. Или бизнесу твоей супруги. Почему? Потому что могут. Кто помешает паре сотен злых людей?

Еще они могут совместить все вышеперечисленное.

Но это же тоталитаризм, скажешь ты. Это травля. Они же этим как бы сами себя дискредитируют!

Может быть, но им пофиг. Они с тобой спорить не хотят, они хотят взаимодействовать с тобой иным образом. Насколько убедительно будет звучать твое возмущение, озвученное из желтоватой лужи - это вопрос академический.

Что же делать, спросишь ты?

НЕ ТРЫНДЕТЬ.

Вот взять свое особо ценное мнение - и молчать его. Купить собачью косточку, которая субпродукт, и закусывать его всякий раз, когда хочется обсудить, как тебе претят вышиванки и флаги, какой классный Баста и почему Шарий за правду. Для здоровья.

Но мы же в демократическом обществе - скажешь ты.

Да, в демократическом, но в очень шероховатом, злом и беспощадном. В рамках этих шероховатостей тебе придется молчать.

Но ты же выше всех этих людей! Во всяком случае - в своем мире. Ты успешный, красивый, у тебя зарплата и красивая тачка, а они – фу, жалкие, ничтожные личности!

Да. Очень больно такого успешного, красивого и продвинутого е*ать будут.

Но не в первый раз.

Тебе кажется, что до тебя не дойдут.

Тебе кажется.

Учись на чужих ошибках, дорогой. На своих будет больнее.

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