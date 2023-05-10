Украинский ПЕН, представительство президента Украины АРК и правозащитная организация ZMINA организовали акцию, которая должна помочь украинским заложникам в Крыму.

Видео дня

"Письма в свободный Крым" должны прежде всего помочь украинцам, которые оказались в заключении после оккупации Крымского полуострова. Такие письма могут стать сигналом международному сообществу: украинцы помнят не только о своих бойцах, которые оказались в плену после вторжения в Украину, но и обо всех тех, кто был арестован и приговорен по надуманным обвинениям, а на самом деле – только за то, что уважал международное право, не изменил своей стране, защищал права человека и свободу прессы.

В длинном списке политзаключенных немало известных имен. Есть в нем и имя нашего коллеги, журналиста Крым.Реалии (проект Радіо Свобода​)​ Владислава Есипенко. Обвинение против него буквально на глазах разваливалось в суде, тем не менее Владислав был приговорен к шести годам заключения за так и не доказанный "терроризм".

Но мы с вами прекрасно знаем, что он оказался в тюрьме просто потому, что занимался своей профессией – журналистикой. Не пропагандой, которой занимается обслуживающий персонал в государственных медиа России и оккупированного ею Крыма, а именно журналистикой. И это, похоже, стало его самым большим преступлением перед российским "правосудием".

На протяжении последних лет в качестве амбассадора кампании за освобождение Владислава Есипенко я стараюсь напоминать о приговоре Владиславу представителям международных организаций, журналистам и, конечно, гражданам Украины.

Говорят об этом приговоре и мои коллеги по Радио Свобода. Сегодня каждый из вас может стать участником акции поддержки крымских политзаключенных и написать письмо Владиславу Есипенко, подробная инструкция о том, как это сделать, есть в заявлении Украинского ПЕН.

Но, конечно, в списке, который составлен вовсе не нами, а российскими оккупантами, немало других имен. Это и крымскотатарские активисты Нариман Джелял и Сервер Мустафаев, и гражданская журналистка Ирина Данилович, и многие, многие другие украинские герои, которыми мы гордимся и о которых мы помним.

Напишите им – пусть писем будет столько, что их не сможет остановить тюремная цензура. И я очень надеюсь, что эти письма не просто помогут освободить наших соотечественников, сократить их тюремные сроки и издевательства над ними. Когда-нибудь они станут экспонатами Музея российской оккупации в свободном Крыму.