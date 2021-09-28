Пискун в 'Ходе прокурора' рассказал историю серийных убийств таксистов в Киеве: преступники получили пожизненное. Видео

В новом выпуске документального остросюжетного детектива "Ход прокурора" рассказали реальную загадочную историю серийных убийств таксистов в 1995 году в Киеве. Расследованием занималась прокуратура во главе с бывшим генеральным прокурором Украины Святославом Пискуном.

Серия "Ночные охотники" доступна на Youtube-канале телеканала "Украина". В основе каждого выпуска – только реальные резонансные преступления, которые происходили в Украине с 80-х годов, а сам Пискун выступает ведущим (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал экс-генпрокурор, 1995 год в Украине запомнился полным безденежьем, а большинство уголовных дел открывались по статьям "Ограбление" и "Разбой", но эта череда убийств поражала особой жестокостью.

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Таксистку Ирину нашел коллега – ее сначала задушили, а потом нанесли множество ударов ножом. При этом саму машины не похитили – ее даже протерли от следов, однако отпечатки в салоне все же остались.

Через две недели после этого в Киеве нашли тело еще одного таксиста.

"Через две недели после убийства таксистки Ирины Васильченко нашли тело еще одного таксиста Семена Королева. Правоохранители сделали вывод – его убили с целью ограбления, ведь исчезла вся выручка и машина. Но второе убийство все изменило. Хоть машина Ирины и осталась на месте преступления, убийцы забрали деньги, которые она заработала за день. Оперативники должны были проанализировать и разобраться, что это – разбойное нападение, передел бизнеса или дело рук помешанного маньяка", – рассказал Пискун.

В ходе расследования правоохранители нашли в архиве еще 12 подобных дел. Убийства таксистов происходили в разных районах столицы и даже в области.

Под подозрение попал работник автопарка, где работали последние убитые – Ирина и Семен. Его называли Экскаватор, а настоящее имя мужчины – Владислав Сорока. Когда правоохранители наведались к нему в гараж, Сорока убежал, а в тот же день его нашли мертвым. Убийство было совершено с такой же жестокостью, как и предыдущие.

"От автодиспетчерив следователи узнали, что Сорока иногда приходил со знакомым, который покупал детали для автомобиля у местных таксистов. Его имени никто не знал, но Сорока обращался к нему Карп. Важный момент: жена Карпа работала неподалеку официанткой в кафе, где часто бывают таксисты " – рассказал Пискун.

Как выяснилось, таксистов убивали Денис и Елена Карповы. Истинных мотивов они не назвали, известно только, что автомобили им удалось сбывать. Как рассказала женщина, убивать было "романтично и сексуально". Она сравнивала себя и своего мужа с Бони и Клайдом.

"Обоим убийцам присудили смертную казнь, однако в 1995 году в Украине начал действовать мораторий на исполнение смертных приговоров. Супруги получили пожизненное заключение. После этого Денис Карпов раздобыл кусок лезвия и покончил с собой – не смог вынести пожизненную разлуку с любимой. Относительно Елены Карповой, она до сих пор отбывает наказание. Во время проведения судебно-медицинской экспертизы она заявила: убийство как наркотик, чувствуешь себя супер-женщиной", – подытожил Пискун.