Минулого тижня постачальник ТОВ "Контракт Продрезерв 5" тричі привозив продукти харчування до однієї з військових частин ЗСУ Харківської області за новими контрактами.

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Здавалося б все добре, молодці!

Однак, при кожній поставці, було зафіксовано суттєву нестачу товару на загальну суму більше 5 млн.грн. Виглядає як якась схема: постачальник привозить товар на 1 млн грн., а у документах прописує кількість на 2 млн грн. Різницю, звичайно в кишеню, якщо військові не помітять розбіжність?

Однак вийшло з точністю до навпаки. Військові спрацювали чітко і схема не пройшла. Відразу будо складено та направлені до керівництва відповідні акти. Звичайно, про це встигли повідомити і членів Антикорупційної ради при МОУ.

Подібна ситуація також трапилася і за участі скандальної компанії ТОВ "Атомсервіс" в інших військових частинах вже Сумської області. Суми недовозу товару менші, але також є регулярними та доставляються з постійною затримкою.

Крім цього, під час прийому товару встановлено, що мʼясні, мʼясо-рибні та рибні консерви окремих постачальників взагалі не пройшли відповідної перевірки в лабораторіях Міноборони, що є грубим порушенням договору в частині безпечності харчових продуктів.

Чому це не було зроблено вчасно?

Можливо тому, що якість товару не відповідає санітарним вимогам.

Без сумніву стає зрозумілим, що хтось шляхом обману намагається вкрасти мільйони з бюджету або фізично не може виконати умови підписаного договору на постачання продуктів харчування. Доречі, за наявною інформацією, ТОВ "Атомсервіс" внесено до реєстру ризикових компаній як платника ПДВ. А це є дуже поганим сигналом та несе великі ризики щодо несвоєчасного постачання продуктів харчування…

В той час коли ми повинні мати беззаперечну гарантію щодо своєчасного та повноцінного постачання продуктами харчування наших воїнів, існує велика загроза, що військові можуть залишитися без продовольчого забезпечення, через недобросовісних постачальників.

А цього допустити не можливо!

Я переконаний, що керівництво Міноборони та Генштабу має належним чином відреагувати на відповідну інформацію, а правоохоронні органи вжити заходів щодо перевірки та притягнення винних до відповідальності.