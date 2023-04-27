PIN-UP Foundation запустил резинпроект для скорой помощи украинцам в прифронтовых городах

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation, с прошлого года помогающий пострадавшим от военных действий украинцам, начал реализацию собственного проекта – LINE-UP. Команда волонтеров будет развозить гуманитарную помощь в прифронтовые районы Украины.

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В команду PIN-UP Foundation участились запросы от местных общин прифронтовых территорий Украины в помощь по обеспечению жителей жизненно важной продукцией. Для быстрого покрытия ургентных потребностей украинцев команда Фонда создала оперативный проект LINE-UP, в состав которого вошли опытные волонтеры. Они закупают необходимые товары, выстраивают безопасный маршрут и развозят гуманитарную помощь по прифронтовым общинам.

PIN-UP Foundation помогает украинцам продовольственными продуктами, гигиеническими товарами, медикаментами. При необходимости Фонд удовлетворяет техническим потребностям общин (генераторы, старлинки, аккумуляторы). Проект LINE-UP призван предоставить людям чувство поддержки, повысить их моральный дух и способствовать укреплению единства нации.

Первые поезда волонтеров состоялись в Купянский район Харьковской области в с.Куриловка, с.Новоосиново, с.Глушевка, с.Кругляковка, с.Сеньково, с.Синиха, с.Белое, с.Лесная стенка. Команда волонтеров PIN-UP Foundation доставила жителям деревень бытовые, детские и медицинские наборы.

"Мы часто получаем запросы от волонтеров, местных администраций и просто украинцев, проживающих на прифронтовых территориях Украины. Поэтому запускаем проект LINE-UP и возлагаем на него большие надежды. Мы стремимся охватить как можно больше украинцев и обеспечить их необходимыми товарами. Надеемся, что наша команда сможет удовлетворить все острейшие потребности украинцев", – прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Волонтеры Фонда ведут регулярную фиксацию своих активностей в рамках проекта. Наблюдать за реализацией LINE-UP можно на странице PIN-UP Foundation в Instagram.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.