PIN-UP Foundation и TulSun Foundation помогут утеплить реабилитационный центр для детей в Киевской области

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation в сотрудничестве с партнером TulSun Foundation начинает проект термомодернизации Фастовского учебно-реабилитационного центра, где обучается 172 ребенка с инвалидностью.

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В течение многих лет здание центра нуждалось в утеплении фасада – в холодное время года температура в помещении значительно снижается, что делает некомфортным пребывание в нем детей, нуждающихся в помощи специалистов. Сегодня в центре работают дошкольное и реабилитационное отделение для детей от 2 до 18 лет с расстройствами аутичного спектра и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation откликнулся на запрос коллег из TulSun Foundation, на попечении которого находятся дети центра в рамках проекта "Дети & Возможности". PIN-UP Foundation профинансировал наружное утепление фасада всего здания площадью 800 кв.м. Термомодернизация социального учреждения позволит обеспечить воспитанникам комфортные условия обучения и развития, особенно в зимний период.

"Совместно с нашими партнерами мы стремимся реализовать проект, который улучшит условия пребывания и обучения детей с инвалидностью в реабилитационном центре. Только объединяясь вместе, мы способны создать большие изменения и оказывать еще большую поддержку нуждающимся", – прокомментировала президент PIN -UP Foundation Марина Ильина.

По словам главы фонда TulSun Foundation Юлии Кваши, потребность в утеплении центра сейчас очень насущна, ведь во время войны дети нуждаются в еще большем внимании и поддержке.

"Боевые действия в начале вторжения проходили в 30 км от города, что существенно повлияло на психику детей. Родители некоторых воспитанников пошли на войну, остальные испытывают стресс от постоянных воздушных тревог. Поэтому именно сейчас важно создать условия для комфортной реабилитации наших детей. Надеемся, что уже этой зимой они смогут проходить реабилитацию непрерывно и в комфортных условиях", – прокомментировала Юлия Кваша.

Реализация проекта уже начата. Все строительные работы будет производить независимый подрядчик. Утепление фасада будет происходить в течение нескольких месяцев. После завершения работ PIN-UP Foundation поделится результатами термомодернизации учебно-реабилитационного центра.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.