Пиар-форум PRNext 2023: кто из звезд в программе

Оргкомитет главного пиар-события страны, Международного форума PRNext, который состоится 31 марта 2023 г., опубликовал программу со списком спикеров и тем для обсуждения. Как сообщалось ранее, PRNext – новое название Международного PR-Фестиваля, проекта с 20-летней историей, который в этом году прошел ребрендинг.

Программа фактически составлена из выступлений звездных спикеров, которые распределены по тематическим блокам. Форум начнут и закончат inspiring speeches от специальных гостей PRNext, жизненный путь которых круто изменила война – это, соответственно, известный актер и телеведущий Андрей Бедняков и солист группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Звездами медийного блока станут директор социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив; руководители ведущих украинских СМИ – Ольга Архипова (УНН), Юрий Гусев (Delo.ua), Анастасия Зазуляк (24 канал), Анастасия Равва ("Эспрессо"), Светлана Шереметьева-Турчин (РБК); основатель мегапопулярного ТГ-канала "Труха" Максим Лавриненко; известный в Европе эксперт-международник и владелец польской компании Iris Consulting Group Олег Козерод и лауреат международной премии Knight International Journalism Awards фотокорреспондент Евгений Малолетка.

Современные кейсы по практике управления репутацией наиболее сильных украинских компаний представят звездные PR-профи корпоративного сектора Наталья Лехка (Head of PR Harveast), Елена Плахова (директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта"), Ирина Шинкаренко (заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе, маркетингу, связям с общественностью и СМИ), Вера Щербакова (Head of communication at Ajax System – компании-производителя систем безопасности, которая прошла путь от локального до глобального бизнеса).

О технологиях и трендах креатива будет рассказывать звездная сборная из разных сфер бизнеса и стран. Уже подтвердили свои темы выступлений Евгений Кудрявченко (собственник наиболее титулованной отечественной веб-продакшн-студии Vintage Web Production), Клайв Роуч (международный эксперт по SMM по работе в В2В-секторе) и Игорь Блистов (маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех" с кейсом о глубоком погружении недиджитального по сути бизнеса в digital-среду). Организаторы еще ожидают подтверждения персоналий спикеров, которые будут рассказывать об AI и трендах social media.

А кульминацией форума традиционно станет церемония торжественного поздравления победителей Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты". Мы узнаем, какие компании даже в военное время могут похвастаться наиболее эффективными системами репутационного менеджмента и лучшими PR-командами.

Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, партнер Агентства PR-Service и вицепрезидент Украинской PR-Лиги, так прокомментировала программу этого года: "Мы сформулировали слоган нашего проекта как Turning point. И попросили спикеров выбрать такие жизненные и профессиональные кейсы, тренды, аналитические выкладки, которые будут иллюстрировать данный тезис. Поэтому я уверена, что все наши звезды в бизнесе и вне бизнеса будут интересны как для профессионального сообщества, так и для широкой аудитории – для всех, кто интересуется пиаром, репутацией, коммуникациями, медиа, креативными и диджитальными инструментами и т. п.".

Напомним, что в этом году принять участие в PRNext впервые в истории форума можно быть бесплатно, поскольку все расходы берут на себя Оргкомитет и партнеры проекта – компании "АТБ", "Новая почта", "Эпицентр", "Хенкель". Чтобы приобщиться к событию, необходимо лишь зарегистрироваться по этой ссылке. Форум состоится в формате онлайн-трансляции на базе высокотехнологичной виртуальной студии с интерактивной 3D-айдентикой. Следить за новостями можно на официальной странице PRNext в сети Facebook.