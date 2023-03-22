Петиция с требованием ветировать градостроительную ''реформу'' уже более 100 дней на рассмотрении у президента, что является нарушением закона –''Честно''

Петиция с требованием ветировать градостроительную "реформу" находится на рассмотрении уже 100 дней. Несмотря на определенные законодательством десять рабочих дней на рассмотрение, граждане не получили ни одного ответа на петицию от президента.

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Координатор Движения "Честно" Вита Думанская отметила, что игнорирование инструмента петиций, который во время военного положения едва ли не единственный дает гражданам доступ к принятию решений, недопустимо.

"При таких условиях сложно говорить о соблюдении государством принципов открытости. Офис президента должен сделать все, чтобы инструмент петиций заработал как должно, а правительство и Верховная Рада должны не имитировать бурную деятельность, а серьезно относиться к наработке ключевых политик, требуемых обществом", — отметила Думанская.

В феврале Движение ЧЕСТНО исследовало, как работает инструмент петиций и считается ли с мнением граждан Офис президента. В тот момент на рассмотрении находились 13 петиций, все они не были рассмотрены в предоставленный законом десятидневный срок. Сейчас на рассмотрении находится девять петиций, три из которых новые.

За проект №5655 нардепы проголосовали почти минимальным количеством голосов (228 из необходимых 226) еще 8 декабря. Для этого были привлечены голоса фигурантов Реестра госпредателей из бывшей ОПЗЖ, в частности, Нестор Шуфрич и Александр Качный. Против градостроительной "реформы" выступили общественный сектор, СМИ и органы местного самоуправления. Также рисках этого проекта в общении с представителями "Большой семерки" отметила НАПК.

В день голосования за скандальный закон петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, а всего поддержали более 42 тысяч граждан. Они просят применить право вето, предоставленное президенту Конституцией. Однако и петицию, и обязанность ветировать или подписать закон президент игнорирует уже более трех месяцев.

Движение ЧЕСТНО уже писало, что война, как и пандемия, стала возможностью закрыть данные и блокировать общественный контроль за работой политиков, чиновников и судей.

В любых условиях, в том числе в условиях войны, единственным источником власти в Украине является народ, отметили в Руси "Честно".