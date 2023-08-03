Первая группа детей украинских военных отправилась на отдых в Азербайджан, – вицеспикер Елена Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк вместе с родителями и родными провела первую группу детей украинских военных, которая отправилась из Украины на отдых в Азербайджан. В течение двух недель у детей будет насыщенная программа отдыха, знакомства со страной и психологическая реабилитация.

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Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

В Баку из Киева уехали 30 детей, чьи родители сейчас на фронте, в том числе дети погибших защитников Украины.

"Это то, чего больше сейчас нуждаются эти дети: внимания, заботы, больше поводов улыбаться и радоваться детству, которое у них пытаются отобрать. Поехала первая группа детей. В этом году будет еще два. Готовим также запуск комплексной программы реабилитации и протезирования украинских военных в Азербайджане", – рассказала Елена Кондратюк.

Организация отдыха украинских детей – результат рабочей встречи и договоренностей Вицеспикера Елены Кондратюк с Министром труда и социальной защиты Азербайджанской Республики Сахилем Бабаевым во время недавнего официального визита в Баку.

"Эту инициативу также поддержала Спикер Милли Меджлиса, госпожа Сахиба Али-кизы Гафарова, когда мы встречались и общались в Парламенте Азербайджана. И одобрили два Президента - Владимир Зеленский и Ильхам Алиев - во время двусторонней встречи на саммите Европейского политического сообщества", - сообщает Кондратюк.

Вицеспикер отметила, что Азербайджан – наш друг и стратегический партнер, поэтому родителям, родным и сопроводителям не стоит переживать.

"Они нас хорошо понимают, сопереживают и имеют огромный опыт работы с детьми войны. Желаю детям хорошего отдыха, подружиться со сверстниками, открыть для себя что-нибудь новое и просто хорошо провести время и набраться положительных эмоций!" – подчеркнула Елена Кондратюк.