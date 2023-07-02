Перешли на сторону добра: собаки из Беларуси встали на защиту границы Украины. Видео

Украинские пограничники показали двух своих новых четырехлапых друзей. Два пса, которых украинские воины назвали "Пулей" и "Гильзой", перешли украинскую границу из Беларуси.

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В настоящее время они стоят на страже государственной границы Украины вместе с украинскими пограничниками. Милое видео с "Пулей" и "Гильзой" на службе показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Пуля и Гильза сменили беларуское гражданство на украинское. Хвостатые пришли к пограничникам из Беларуси лесом, и теперь помогают им защищать границы", – прокомментировали в ГПСУ опубликованные кадры.

На видео украинский пограничник гладит двух ластящихся к нему собак.

"Это наши маленькие друзья: Пуля и Гильза. Они с нами несут службу на государственной границе Украины", – объясняет воин.

Напомним, ранее беларуские пограничники цинично обратились к украинцам и с призывом перейти на их сторону, рассказывая о "единстве народов" и общем с оккупантами будущем, аргументируя это "общим блюдом" – борщом. Такое аудиообращение на украинском языке крутили пограничники РБ для защитников украинской границы.

Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать: украинские пограничники ответили белорусам на "гастрономический" призыв, заметив, что ныне беларуский борщ стал слишком похожим на российские щи и тюремную баланду, а эту "вкусноту" беларусы пусть хлебают сами.

Тогда беларусы прибегли к еще нескольким "гастрономическим атакам", в частности, рассказывая о хлебе и сале как "аргументах" прекратить сопротивление российской агрессии.

"Коронной" же стала аудиозапись, где беларусы взялись рассказывать о водке, пытаясь изобразить украинцев как тотально спивающуюся нацию, а также разгоняя "зраду" о якобы постоянных поражениях украинской армии на фронте и неспособности Украины победить в войне с Россией.

На это украинские пограничники посоветовали беларуским "коллегам" вспомнить маршрут "русского корабля" и назвали "дерьмом" бестолковые "ИПСО".