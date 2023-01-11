Переселенцы в Сумской области получили обогреватели от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал новую партию обогревателей для переселенцев. В этот раз их получили люди, которые спасаясь от войны, переехали в Сумскую область.

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Приборы для обогрева помещений были доставлены в общежития и центры компактного проживания внутри перемещенных лиц, где они вынуждены временно проживать.

По словам переселенцев, эта поддержка очень важна для них сегодня, особенно с наступлением настоящих холодов.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова будет передано 1000 таких обогревателей.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.