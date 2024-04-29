Переселенцы в Кропивницком получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Город Кропивницкий Кировоградской области приютил многих переселенцев с горячих точек и временно оккупированных территорий. Недавно Фонд Рината Ахметова передал для них гуманитарную помощь. Наборы с пищевыми продуктами получают ВПЛ из незащищенных категорий из отдельных областей.

Выдача развернулась в работающем в городе хабе "ВПО Украины".

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это необходимая поддержка для людей, строящих жизнь с нуля.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.