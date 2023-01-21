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Переселенцы в Донецкой области получили партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова
Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область очередную партию обогревателей для переселенцев, проживающих в общежитиях и центрах компактного проживания внутренне перемещенных лиц.
Приборы помогут людям сделать жизнь более комфортной в зимний период, особенно в случае резкого похолодания, сообщили в Фонде.
Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за счет Новой почты.
Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова будет передано 1000 таких устройств.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.