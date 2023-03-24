Переселенцы в Днепре получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Переселенцы из Донецкой и Луганской областей, проживающие сейчас в Днепре, получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью получили продуктовые наборы, в которые вошли сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Это базовые для жизни продукты, которые долго хранятся. И это существенная поддержка для людей, которых россия заставила покинуть свой дом.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.