Переселенцы из Волновахской общины получили в Запорожье гуммопомощь от Фонда Рината Ахметова

В хабе "Зеленый центр Метинвест Запорожья" состоялась выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев из Волновахской общины Донецкой области.

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Для людей, которых война заставила эвакуироваться и налаживать жизнь на новом месте, такая поддержка важна и необходима.

В каждом наборе — продукты, долго хранящиеся: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо и паштет.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".