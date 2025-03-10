Переселенцы из Волновахского района в Одессе получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Одессу Фонд Рината Ахметова передал продовольственную помощь людям, которые эвакуировались из Волновахского района Донецкой области. Она предназначена для ВПЛ льготных категорий. А именно:

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– пенсионеров,

– людей с инвалидностью,

– семей с детьми на попечении,

– матерей-одиночек,

– многодетных семей,

– малообеспеченных семей.

Получить помощь можно в гуманитарном хабе "Бок о бок".

В каждом наборе – продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины более 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.