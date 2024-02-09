Переселенцы из трех громад Донбасса и Луганщины получили помощь от Фонда Рината Ахметова в Киеве

В столице началась выдача помощи людям, ранее жившим на территории Сартанской, Никольской и Мангушской общин Донецкой области.

Продуктовые наборы, переданные для них Фондом Ринатом Ахметовым, можно получить в гуманитарном хабе Мариупольского района, который работает в Киеве.

В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.