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Переселенцы из Светлодарского общества в Полтаве получили помощь от Фонда Рината Ахметова
Вынужденным переселенцам из Светлодарской громады в Полтаве Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами первой необходимости. Получить помощь могут переселенцы из этой громады, относящиеся к незащищенным категориям, а именно:
– семьи с детьми;
– лица с инвалидностью;
– пожилые люди;
– малообеспеченные семьи.
В составе каждого набора макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.