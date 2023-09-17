Переселенцы из Никольской общины в Киеве получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

В столице идет выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев из Никольской территориальной общины. Фонд направил для них 1 тысячу продуктовых наборов.

В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, подсолнечное масло, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Эти наборы являются важной поддержкой для людей, которые из-за войны начали жизнь с чистого листа.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".