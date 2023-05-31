Переселенцы из Мариуполя во Львове получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Тысячи мариупольцев, спасая жизнь, были вынуждены переехать в другие города Украины. Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам из Мариуполя, из-за военной агрессии россии теперь живущих во Львове.

Видео дня

Выдачи продуктовых наборов проходят в местном центре поддержки "ЯМариуполь". В каждом продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах. Это Днепр, Запорожье, Киев, Хмельницкий, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы, Винница, Ужгород, Ровно, Кривой Рог.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".