Переселенцы из Мариуполя в Ровно получили гуманную помощь от Фонда Рината Ахметова

В Ровно продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получают эвакуированные из Мариуполя люди. Выдача гуманитарной помощи осуществляется в местном центре поддержки "ЯМариуполь".

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В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. То есть продукты, которые можно долго хранить.

В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".